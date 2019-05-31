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آخر تحديث: الجمعة، 31 - مايو - 2019 الساعة 09:21:43م
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  محلي
اختتام المعرض الخيري للملابس بمؤسسة رمز للتنمية
[31/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :

اختتم اليوم المعرض الخيري لتوزيع الملابس على الأسر الفقيرة وذوي الإعاقة بأمانة العاصمة، الذي أقامته مؤسسة رمز للتنمية.

وأوضحت رئيسة مؤسسة رمز بشرى المحفدي أن المعرض الخيري للملابس الذي أقيم على مدى أسبوع بالتعاون مع عدد من المراكز الإسلامية والمساجد والجاليات العربية في أمريكيا، استهدف أكثر من ألف أسرة بأمانة العاصمة.

وأشارت إلى أن المعرض يأتي في إطار أنشطة المؤسسة والجهات المتعاونة معها للتخفيف من معاناة الأسر الفقيرة والأيتام وذوي الإعاقة .. مثمنة تعاون مكتب الشؤون الاجتماعية وفرع هيئة تنسيق الشئون الإنسانية بأمانة العاصمة والمبادرات الشبابية في إنجاح المعرض الخيري .

وأكدت حرص المؤسسة على تنفيذ برامج وأنشطة تسهم في التخفيف من معاناة النازحين والفقراء والأيتام وذوي الإعاقة .. داعية المؤسسات إلى التعاون مع هذه الأنشطة والبرامج الخيرية لتعزيز التكافل الاجتماعي.

سبـأ
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