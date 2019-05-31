عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس المكسيكي يعلن رفضه اعلان ترامب فرض رسوم على بلاده مكسيكو سيتي – سبأ :

إنتقد الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الجمعة اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة خمسة بالمائة على جميع السلع القادمة من المكسيك بدءً من العاشر من يونيو/ حزيران.



ونقلت وكالة انباء رويترز عن الرئيس المكسيكي قوله إنه يريد تجنب مواجهة مع الولايات المتحدة، وإن مُثُلا عليا مثل العدالة والأخوة العالمية هي أهم من الحدود.



واشارت الى ان اوبرادور أمر وزير خارجيته بالتوجه إلى واشنطن اليوم للتباحث بشأن ذلك .



من جانبه قال نائب وزير الخارجية المكسيكي لشؤون أمريكا الشمالية خيسوس سيادي ان الامر سيكون كارثياً إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية جديدة على المكسيك.

سبأ [31/مايو/2019]سبأ