اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إرتفاع أسعار الذهب الى اكثر من 1294 دولار للاوقية لندن – سبأ :



إرتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الجمعة بفعل تنامي الطلب على المعدن كملاذ آمن، بعد تهديدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على جميع الواردات من المكسيك ما أجج المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.



وارتفع السعر الفوري للذهب الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.5 بالمائة إلى 1294.72 دولار للأوقية (الأونصة).



وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.6 بالمائة لتصل إلى 1294.70 دولار للأوقية.



وتأتي هذه الرسوم الجديدة مع حرب التجارة الممتدة بين الصين والولايات المتحدة، ما أفضى إلى رهانات متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يخفض أسعار الفائدة هذا العام.



وفي المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة بنسبة 0.1 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 14.54 دولار للأوقية، فيما استقر البلاتين عند 791.36 دولار للأوقية، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته منذ 15 فبراير/ شباط عند 784.42 دولار .



وهبط سعر البلاديوم بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1363.26 دولار للأوقية، غير بعيد عن ذروته منذ أول مايو أيار عند 1380.75 دولار والتي لامسها خلال الجلسة السابقة.



سبأ [31/مايو/2019]سبأ