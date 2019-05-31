رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كوريا الجنوبية تعتذر للصين على خلفية احتفال كروي "مشين" سول – سبأ :

تقدم الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم اليوم الجمعة باعتذار الى الصين على خلفية احتفال "مشين" لمنتخب بلاده دون 18 عاماً، من خلال قيام أحد لاعبيه بوضع قدمه على كأس بطولة صينية، ما دفع المنظمين الى سحب الكأس من المنتخب الفائز بها.



وتغلب المنتخب الكوري على نظيره الصيني 3-صفر الأربعاء في مدينة شينغدو ليفوز بلقب بطولة (كأس باندا) السنوية التي تقيمها الصين لمنتخبات الشباب.



وعقب الفوز قام أحد لاعبي المنتخب الكوري بوضع قدمه على الكأس ما أثار احتجاجاً واسعاً، ودفع المنظمين لسحب الكأس من المنتخب الفائز بعد ما اعتبروه "إهانة" وتسبباً بـ "صورٍ لا تُغتفَر".



وقال الاتحاد الكوري الجنوبي في بيان له "نعتذر للاتحاد الصيني والمواطنين الصينيين عن التصرف المشين للاعبينا الشباب.. الاتحاد يعتبر أن الاحترام هو أحد أهم القيم الأساسية، ونأخذ ما جرى على محمل الجد"، علماً بأن إدارة المنتخب كانت قد تقدمت باعتذار من جهتها أيضاً.



وأثارت الصورة المتداولة للاعب الكوري الجنوبي وهو يضع قدمه على الكأس، انتقادات حادة عبر مواقع التواصل في الصين.



وأشار الاتحاد الكوري الجنوبي الى انه سيعقد اجتماعاً في حزيران/يونيو للنظر في اتخاذ اجراءات تأديبية من عدمها بحق اللاعبين.

سبأ [31/مايو/2019]سبأ