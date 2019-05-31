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آخر تحديث: الجمعة، 31 - مايو - 2019 الساعة 03:29:09م
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  عربي ودولي
إيران : السعودية كان عليها دعم فلسطين بدلا من كيل التهم للآخرين
[31/مايو/2019]
طهرن - سبأ :


أعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية، عباس موسوي، ردا على بيان سعودي بقمة مكة ، عن أسفه للاتهامات التي وجهت إلى بلاده , مشددا انه كان عليها دعم القضية الفلسطينة .



وقال موسوي، في بيان صدر اليوم الجمعة حسب وكالة فارس : "من المؤسف أن تستغل السعودية ظروف عقد قمة منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي والقمة العربية في مكة المكرمة وشهر رمضان المبارك لكيل اتهامات لا أساس لها ضد إيران".



وقال أن السعودية استغلت فرصة شهر رمضان ومكة المكرمة كمكان مقدس لأغراض سياسية وأداة لتوجيه اتهامات على لسان بعض المشاركين في الاجتماع ضد إيران بدلا عن استثمار فرصة يوم القدس العالمي واجتماع القمة للدول العربية والإسلامية لطرح ومتابعة حقوق الشعب الفلسطيني وقضية القدس.



 وأضاف: "إننا نعتبر محاولات السعودية لتعبئة أصوات الدول الجارة والعربية بأنها تأتي استمرارا لمسيرة عقيمة تمضي فيها أمريكا والكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
 

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في الختام، عن أمله في أن يتم في قمة الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التعويض عن ضعف السعودية في دعم القضية الفلسطينية والنهج الخاطئ لبعض الدول الإسلامية في المنطقة، وأن لا تسمح بأن تصبح القضية الفلسطينية والقدس الشريف مهمشة في ظلال هذه السياسات المثيرة للتفرقة والأخطاء الإستراتيجية.



كما ذكر أن "الهدف القديم الذي يتابعه الكيان الصهيوني هو أن تغفل الدول العربية والإسلامية عن عدوها الرئيس والمشترك وأن تلتهي بالتناحر فيما بينها".



 وأعلن العراق رفضه واعتراضه على البيان الختامي لقمة مكة الطارئة، الذي ندد بسلوك إيران واعتداءاتها في المنطقة.

سبأ
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