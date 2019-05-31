محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل توزيع مساعدات مالية لأسر الشهداء في محافظة إب إب - سبأ:

دشن فرع مؤسسة الشهداء بمحافظة إب اليوم مشروع توزيع المساعدات المالية المخصصة لكسوة العيد لأبناء الشهداء.



وفي التدشين أكد محافظ إب عبدالواحد صلاح أن أسر الشهداء، الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن، تحظى بكل الرعاية والاهتمام.



وأشار إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة ومؤسسة الشهداء لن تألوا جهداً في العناية بأسر الشهداء عرفانا بتضحياتها. لافتاً إلى أن هذه المساعدات المالية تعد أقل واجب يمكن تقديمه .



وجدد المحافظ صلاح التأكيد على المضي في درب الشهداء والوفاء لدمائهم الزكية مهما تمادى العدوان في ارتكاب جرائمه وأمعن في عدوانه حصاره .



من جانبه أوضح رئيس فرع مؤسسة الشهداء بالمحافظة شوقي التويتي أن المشروع يستهدف ألفين و 250 فرداً من أسر الشهداء في مختلف المديريات بتوزيع مبلغ 12 ألف ريال لكل فرد في الأسر المستهدفة .



وأشار إلى أن توزيع المساعدات المالية لكسوة العيد لأبناء الشهداء يأتي في إطار المشاريع الإنسانية للمؤسسة.



بدورهم عبر ذوو وأسر الشهداء عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية تجاههم.. مؤكدين الاستعداد لتقديم المزيد من التضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن.



حضر التدشين وكيلا المحافظة صالح حاجب وجمال الحميري .

سبأ [31/مايو/2019]سبأ