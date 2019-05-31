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آخر تحديث: الجمعة، 31 - مايو - 2019 الساعة 03:29:09م
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  عربي ودولي
الجيش الفلبيني يعلن مقتل رهينة هولندي محتجز لدى جماعة مرتبطة بـ (داعش)
[31/مايو/2019]
 مانيلا – سبأ :
أعلن الجيش الفلبيني اليوم الجمعة عن مقتل رهينة هولنديا كانت تحتجزه جماعة مرتبطة بتنظيم (داعش) وذلك خلال اشتباكات بين الجنود والجهة الخاطفة في جنوب الفيليبين .

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الجنرال في الجيش الفلبيني ديفينو راي باباهو قوله إن إيوالد هورن الذي خطف في عام 2012م قُتل بيد أحد محتجزيه خلال معركة وقعت في جزيرة جولو ودامت 90 دقيقة.

واضاف المصدر ان هورن كان قد توجّه إلى الفلبين في رحلة لتصوير الطيور النادرة في أرخبيل تاوي تاوي النائي في جنوب الفيليبين حين خطفه مسلّحون وسلّموه إلى (جماعة أبو سياف).

واوضح ان هورن خطف مع السويسري لورنزو فينسيغيرا والذي تمكّن من الفرار في عام 2014م خلال اشتباكات بين الجنود الفلبينيين وخاطفيه.

سبأ
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