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آخر تحديث: الجمعة، 31 - مايو - 2019 الساعة 03:29:09م
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توزيع سلال غذائية للمتضررين والنازحين إلى مديرية دمت بالضالع
[31/مايو/2019]
الضالع - سبأ:
دشن وكيل محافظة الضالع عزيز الحيدري اليوم توزيع 100 سلة غذائية للمتضررين والنازحين إلى مديرية دمت مقدمة من موسسة فاطمة الزهراء التنموية الخيرية .

ودعا الوكيل الحيدري المنظمات الإنسانية لدعم النازحين والمتضررين بمحافظة الضالع، مثمنا جهود ودعم موسسة فاطمة الزهراء بتقديم هذه المساعدات للتخفيف من معاناة المواطنين جراء العدوان والحصار والنزوح من مديرية قعطبة هربا من استهداف العدوان ومرتزقته لمناطقهم .

من جانبه أكد مستشار موسسة الزهراء صالح محمد، استمرار مشاريع المؤسسة الخيرية والانسانية تجاه النازحين والأيتام وأسر الشهداء والمحتاجين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار وتدفق النازحين من مناطقهم وقراهم .


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