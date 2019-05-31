محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل توزيع 1200 سلة غذائية على الأسر الفقيرة في بني سعد بالمحويت المحويت - سبأ:

دشن فرع الهيئة الوطنية ﻹدارة وتنسيق الشئون الإنسانية بمحافظة المحويت مشروع توزيع ألف و 200 سلة غذائية على الأسر الفقيرة والمحتاجين مقدمة من منظمة مرسي كور.



وفي التدشين بحضور ممثلي المنظمة أكد مدير فرع الهيئة مطهر شرف أن فريق العمل الميداني يبذل جهوداً مكثفة لإيصال المساعدات وتسليمها يداً بيد للفئات المستهدفة في عدد من مناطق مديرية بني سعد.



وأشار إلى الدور الإنساني الملموس الذي تقوم به منظمة مرسي كور لتمويل مشاريع دعم الأسر المتضررة من تداعيات العدوان والحصار.



فيما أوضح نائب مدير فرع الهيئة أحمد مروان أنه تم استكمال توزيع السلال الغذائية في عزل الجعافرة الشرقية والجعافرة الغربية وعتمة، فيما سيتم غداً السبت توزيع السلال علی المناطق الأخری.



وأكد أن العديد من مناطق مديرية بني سعد بحاجة لتدخل المنظمات الإنسانية لتلبية احتياجات آلاف الأسر التي تضررت وتفاقمت أوضاعها جراء استمرار العدوان والحصار.



من جانبهم عبر المستفيدون عن تقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية وتغطية جزء من احتياجاتهم والتخفيف من أوضاعهم المعيشية.

سبأ [31/مايو/2019]سبأ