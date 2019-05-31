رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وحدة صنعاء يتوج بلقب بطولة الملتقى الرمضاني لكرة القدم صنعاء ـ سبأ:

توج فريق وحدة صنعاء بلقب بطولة كرة القدم للكبار التي أقيمت ضمن ملتقى الوحدة الرمضاني الثالث، وذلك بفوزه على الأهلي بهدفين مقابل هدف في ختام الجولة السابعة والأخيرة.



ويدين الوحدة بالفوز والتتويج باللقب للاعبه عبد الله العبسي الذي وقع على الثنائية، بينما سجل هدف الأهلي فؤاد العميسي .



وتصدر الوحدة البطولة برصيد 21 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلي الوصيف.



وكان 22 مايو حسم المركز الثالث برصيد 11 نقطة في افتتاح الجولة عقب فوزه الكبير على الشرطة بخمسة أهداف مقابل هدفين.



وعقب المباراة كرم رئيس نادي وحدة صنعاء أمين جمعان وأمين عام جائزة الدولة للشباب عبد الله الدهبلي فريق الوحدة بكأس المركز الأول والميداليات الذهبية وفريق الأهلي بكأس الوصيف والميداليات الفضية.



كما تم تكريم وليد الخياط من الأهلي بجائزة أفضل لاعب وسعيد المنصوب من الوحدة بجائزة الهداف برصيد 8 أهداف وزميله سعود السوادي بجائزة أفضل حارس.



يذكر أن منافسات البطولة جرت بنظام لعب الكل مع الكل من دور بمشاركة ثماني فرق مثلت عدداً من أنديه أمانه العاصمة .



وتم أيضاً تكريم الفائزين في بطولة الشطرنج وبطولة كرة القدم للناشئين والمسابقة الثقافية التي نظمت ضمن فعاليات الملتقى الرمضاني الثالث



سبأ [31/مايو/2019]سبأ