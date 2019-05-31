محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استشهاد وإصابة مواطنين اثنين بنيران الغزاة والمرتزقة في صعدة والحديدة محافظات - سبأ:

استشهد مواطن وأصيب آخر بنيران الغزاة والمرتزقة في محافظتي صعدة والحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مواطناً استشهد جراء قصف صاروخي ومدفعى سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، وتعرضت قرى في مديريتي رازح وشدا لقصف مماثل.



وأفاد المصدر أن مواطناً أصيب برصاص الغزاة والمرتزقة في قرية المنقم بمديرية الدريهمي محافظة الحديدة، واستهدفت قوى العدوان بـ 15 قذيفة منازل وممتلكات المواطنين بقرية الكوعية الخباتية في المديرية.



وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بالمدفعية والرشاشات المختلفة قرى متعددة في أطراف مدينة الدريهمي ، و بالرشاشات المتوسطة قرية الزعفران في منطقة كيلو16.



كما قصف المرتزقة قرية الشجن في مديرية الدريهمي المحاصرة بثماني قذائف مدفعية مع تمشيط مكثف بالرشاشات المتوسطة والخفيفة.



وقصف الغزاة والمرتزقة بـ39 قذيفة مدفعية قرية ملكيد في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، واستهدفوا بـ 27 قذيفة مزارع وممتلكات المواطنين جنوب مدينة التحيتا،



وقصفوا بأربع قذائف هاون ومشطوا بمختلف الرشاشات مناطق جنوب التحيتا، وقصفوا أيضاً بـ 15 قذيفة مدفعية وبالرشاشات الثقيلة والمتوسطة مناطق متفرقة من منطقة الجبلية وجنوب مدينة التحيتا.



وذكر المصدر أن المرتزقة قصفوا غرب قرية مغاري بـ 3 قذائف هاون وتمشيط ناري شمال غرب مديرية حيس، واستهدف قصف مكثف بالسلاح المتوسط للغزاة والمرتزقة مطار الحديدة.



ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن أربع غارات على معسكر الفريجه بمديرية أرحب في محافظة صنعاء، وثلاث غارات على مديرية برط العنان في محافظة الجوف.



سبأ [31/مايو/2019]سبأ