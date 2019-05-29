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بريد العاصمة: استمرار كافة فروع البريد في تقديم خدماتها حتى أول أيام عيد الفطر
[31/مايو/2019] صنعاء - سبأ:
أعلن فرع الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي بأمانة العاصمة عن استمرار تقديم الخدمات بكافة مكاتب وفروع البريد بالأمانة حتى أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد مدير عام بريد أمانة العاصمة عمار السدح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استمرار 38 فرع موزعة على كافة المناطق والمديريات بالأمانة في وتقديمها الخدمات البريدية والمصرفية والتحويلات المالية وصرف مرتبات القطاع الحكومي والحوالات الصادرة والمدفوعة ومعاشات التقاعد وغيرها من الخدمات.

وأشار إلى أن الخدمات تشمل أيضاً تحصيل فواتير الاتصالات المحلية وشركات الهاتف المحمول.

ولفت السدح إلى أن كافة مكاتب البريد تعمل بكامل طاقتها لتقديم الخدمات للمواطنين والتخفيف من الأعباء عليهم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.. مثمنا استمرار موظفي البريد في أداء مهامهم وأعمالهم رغم الظروف الصعبة.
سبأ
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