محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية لتربية خولان بذكرى استشهاد الإمام علي صنعاء - سبأ :

نظم مكتب التربية والتعليم بمديرية خولان محافظة صنعاء أمس أمسية رمضانية بذكرى استشهاد الامام علي كرم الله وجهه.

وفي الأمسية أكد وكيل المحافظة لقطاع التربية والشباب طالب دحان أهمية استلهام الدروس من سيرة الإمام علي وشجاعتة وزهده ومواقفة في مقارعة قوى الطغيان .

واشار إلى التحديات الراهنة جراء العدوان والحصار، وضرورة المشاركة في مسيرة يوم القدس العالمي .

ونوه دحان بأهمية استشعار السلطة المحلية وأولياء أمور الطلبة والمجتمع بالمسئولية والمساهمة بفاعلية بدعم العملية الأمتحانية التي تنطلق عقب عيد الفطر المبارك ..مثمنا جهود التربويين في استمرارية التعليم .

فيما أشار مدير مكتب التربية بالمديرية عباد الجرف الى الحرص على استمرارية التعليم وتكليل العام الدراسي بالنجاح ..مثمنا جهود مكتب التربية بالمحافظة في دعم العملية التعليمية في المديرية .

تخلل الفعالية التي حضرها قيادات تربوية ومدراء المكاتب التنفيذية واعضاء المجالس المحلية قصائد شعرية نالت الاستحسان .

سبـأ [31/مايو/2019]سبـأ