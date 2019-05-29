محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين مشروع كسوة العيد لأبناء الشهداء بذمار ذمار - سبأ :

دشنت مؤسسة الشهداء بمحافظة ذمار، أمس مشروع توزيع كسوة العيد لأبناء الشهداء بمبلغ 50 مليون ريال.



وفي التدشين أشار وكيل أول محافظة ذمار فهد المروني إلى فضل الشهداء ومكانتهم عند الله وعظمة تضحياتهم في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.



وأشاد بجهود مؤسسة الشهداء في الاهتمام بأبناء الشهداء، مؤكدا أهمية تضافر الجهود لرعاية أسر الشهداء وتوفير احتياجاتهم كأقل واجب وتقديرا للشهداء الذين بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل الوطن.



فيما أوضح مدير فرع موسسة الشهداء بذمار عبدالملك المروني أن مشروع كسوة العيد شمل أربعة الآف من أبناء الشهداء في مختلف المديريات.. لافتا إلى أن المؤسسة ستوزع خلال الأسبوع القادم سلال غذائية على أسر الشهداء.



ودعا رجال المال والأعمال والخيرين لدعم المؤسسة وتبني مثل هذه المشاريع الخيرية تقديرا ووفاء للشهداء الأبرار.



حضر التدشين مديرا المشاريع والمتابعة بمؤسسة الشهداء اسماعيل الوادعي وإبراهيم الشامي.

سبـأ [31/مايو/2019]سبـأ