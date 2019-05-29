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آخر تحديث: الجمعة، 31 - مايو - 2019 الساعة 02:56:53ص
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  رياضة
الحسينيي بطلا لكرة الطاولة الرمضانية بذمار
[31/مايو/2019]
ذمار - سبأ :

حافظ النجم علي الحسيني من فريق الحاذق للتجارة على لقبه بطلا لمنافسات بطولة فردي كرة الطاولة والتي نظمها الكابتن أحمد الميثالي – الأمين العام المساعد بالاتحاد العام لكرة الطاولة ضمن دورة الألعاب الرياضية الرمضانية الخامسة بذمار واستضافت منافساتها صالة مدرسة الحسن بن علي .

تتويج الحسيني باللقب التاسع تواليا جاء بعد فوزه  في الجولة الأخيرة من البطولة على المخضرم وصاحب الخبرات علي الوليد ليضمن تربعه على المركز الأول برصيد 11 انتصار في البطولة التي شهدت مشاركة 12 لاعبا تنافسوا فيما بينهم بنظام الدوري – الكل مع الكل.

   وحل في المركز الثاني اللاعب وهبي عارف (فريق الحاذق للتجارة ) والذي حصد 10 نقاط متقدما على صاحب الوصافة البرونزية وصاحب المركز الثالث اللاعب عبداللطيف الأبرط (فريق الحاذق للتجارة ) الذي بدوره جمع 8 انتصارات .

أدار البطولة تحكيما الكابتن القدير أحمد الميثالي ويونس الحفافي .

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