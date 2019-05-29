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افتتاح مشروع توسعة مركز الأمومة والطفولة بمستشفى الوحدة بذمار
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افتتاح مشروع توسعة مركز الأمومة والطفولة بمستشفى الوحدة بذمار
[31/مايو/2019]
ذمار - سبأ :

افتتح وكيل وزارة الصحة لقطاع السكان الدكتور نجيب القباطي ووكيل أول محافظة ذمار فهد المروني ورئيس جامعة ذمار الدكتور طالب النهاري أمس ، مشروع تأهيل وتوسعة مركز الأمومة والطفولة والطوارئ الوليدية بمستشفى الوحدة التعليمي في مدينة معبر بمديرية جهران بدعم من منظمة اليونسيف.

 وخلال الافتتاح أشار وكيل وزارة الصحة القباطي إلى أهمية المشروع في تحسين مستوى الخدمات والرعاية الصحية وخفض نسبة الوفيات في أوساط الأمهات والمواليد.

 وبين أهمية تكامل عناصر الخدمات في المرفق الصحي في الارتقاء بمستوى الآداء والخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان .

وأشار إلى أن مستشفى الوحدة أصبح رافدا مهما للقطاع الصحي ويقدم خدمات للمواطنين بمحافظة ذمار والمحافظات المجاورة.

  وأكد اهتمام الوزارة بالقطاع الصحي بذمار.. مشيدا جهود قيادة السلطة المحلية بالمحافظة واهتمامها بالقطاع الصحي ومساعيها لتوفير احتياجاته والارتقاء بمستوى خدماته.

فيما نوه وكيل أول محافظة ذمار بجهود قيادتي جامعة ذمار ومستشفى الوحدة وكوادر القطاع الصحي بذمار في استغلال الدعم المقدم من المنظمات المانحة لإيجاد خدمات صحية متكاملة وتحسين آداء القطاع الصحي بالمحافظة.

    وأكد استعداد السلطة المحلية دعم جهود المستشفى وحرصها على الارتقاء بخدمات القطاع الصحي بالمحافظة بمايسهم في التخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة جراء العدوان.

وأشاد بجهود وزارة الصحة في توفير الامكانيات المتاحة لتحسين آداء وخدمات القطاع الصحي.. داعيا الوزارة لتوجيه دعم المنظمات لدعم المستشفى والقطاع الصحي بالمحافظة كونه يقدم خدماته للمواطنين  بالمحافظة والمحافظات المجاورة.

بدوره أوضح مدير مستشفى الوحدة الدكتور محمد الضلعي أن المرحلة الأولى من المشروع شملت أعمال تأهيل في الجانب الصحي والإداري ورفد المركز ب 105 أسره 72 منها للأطفال والعناية المركزة و10حاضنات، بالإضافة إلى 35 سريرا خاص بالنساء والتوليد والعمليات والعناية المركزة الخاصة بالنساء.

  واشاد  بجهود منظمه اليونسيف وغيرها من المنظمات في دعم المستشفى وتجويد خدماته.

وكان وكيلا وزارة الصحة والمحافظة القباطي والمروني تفقدا سير العمل ومستوى الخدمات في عدد من الأقسام الطبية والصحية بالمستشفى.

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