محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تحشيد في الحالي والميناء بالحديدة لمسيرة يوم القدس الحديدة - سبأ :

نظمت بمديريتي الحالي والميناء محافظة الحديدة وتحت شعار " ماضون لاسقاط صفقة القرن الترامبية " لقاءات موسعة من أجل التحشيد لمسيرة يوم القدس العالمي لعام 1440ه‍ .

وأكدت اللقاءات على أهمية التحشيد للمشاركة في مسيرة يوم القدس العالمي التي هي قضية الشعب اليمني الاولى.

ودعت اللقاءات جميع أبناء المديريتين الى المشاركة الفاعلة في مسيرة القدس، بهدف ايصال رسالة قوية وواضحة للعدو الاسرائيلي المحتل، بان الشعب اليمني لا يمكن ان يتخلى عن قضية القدس والاراضي الفلسطينية المحتلة .

حضر اللقاءات المشرف الاجتماعي بالمحافظة علي شايم والمشرف الثقافي عبد السلام الصليحي ومشرف مدينة الحديدة علي كباري .

سبـأ [31/مايو/2019]سبـأ