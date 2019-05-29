اجتماع بالجوف للتحشيد لإحياء يوم القدس

الجوف - سبأ :

ناقش إجتماع موسع امس برئاسة محافظ الجوف صالح درمان وضم مدراء المكاتب التنفيذية واللجان التحضيرية التحشيد لمسيرة يوم القدس العالمي



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وتطرق الإجتماع إلى الإستعدادات والتحضيرات لإحياء المناسبة والتي ستقام في ساحتين الأولى في بن شهاب بمديرية الزاهر والساحة الثانية في برط العنان .

وشدد المحافظ درمان على أهمية التحضير الجيد والحضور المشرف في المناسبة وتسهيل عملية نقل المشاركين في الفعالية الى الساحتين .

ودعا المحافظ درمان كافة أبناء المحافظة للمشاركة القوية وايصال رسالة الشعب اليمني للكيان الصهيوني الغاصب ان القدس ستظل القضية المركزية الأولى للأمة .

[31/مايو/2019]سبـأ