[31/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :
أحيت دائرة أبناء المحافظات الجنوبية أمس ذكرى اليوم العالمي للقدس في العاصمة صنعاء ، بمشاركة العشرات من أبناء الجنوب .
وفي الأمسية وتحت شعار "رفضا لصفقة القرن " أكد أبناء الجنوب تمسكهم بالقضية الفلسطينية ،و المشاركة في مسيرة يوم القدس .
حيث القى مسؤول الملف الجنوبي قاسم الحمران كلمة اشار فيها إلى أن يوم القدس هو يوماً عاماً للتعبئة العامة لمواجهة الكيان الإسرائيلي .
ولفت إلى مطامع الكيان الإسرائيلي للهيمنة على المنطقة العربية عبر حكامها العملاء، داعيا للمشاركة في مسيرة يوم القدس لرفض صفقة القرن.
سبـأ