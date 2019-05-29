دائرة أبناء المحافظات الجنوبية في صنعاء تحيي يوم القدس

صنعاء - سبأ :

أحيت دائرة أبناء المحافظات الجنوبية أمس ذكرى اليوم العالمي للقدس في العاصمة صنعاء ، بمشاركة العشرات من أبناء الجنوب .

وفي الأمسية وتحت شعار "رفضا لصفقة القرن " أكد أبناء الجنوب تمسكهم بالقضية الفلسطينية ،و المشاركة في مسيرة يوم القدس .

حيث القى مسؤول الملف الجنوبي قاسم الحمران كلمة اشار فيها إلى أن يوم القدس هو يوماً عاماً للتعبئة العامة لمواجهة الكيان الإسرائيلي .

ولفت إلى مطامع الكيان الإسرائيلي للهيمنة على المنطقة العربية عبر حكامها العملاء، داعيا للمشاركة في مسيرة يوم القدس لرفض صفقة القرن.





[31/مايو/2019]سبـأ