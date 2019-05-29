مناقشة سير أعمال حصر المستحقين للزكاة بمديرية الظهار بإب [31/مايو/2019] إب - سبأ :

ناقش اجتماع بمديرية الظهار محافظة إب برئاسة، أمس ، سير أعمال اللجان المجتمعية في حصر الفقراء والمستحقين للزكاة بالمديرية .



واستعرض الاجتماع برئاسة مدير عام فرع الهيئة العامة للزكاة علي الجبري ومدير المديرية حميد المتوكل وضم عضوي اللجنة الإشرافية للحصر عامر أشرف ومحمدالنقيب ، ومدير فرع الهيئة بالمديرية عبدالرقيب الحميري ، المهام المنجزة لعملية الحصر ومدى التقيد بالمعايير المحددة .



و اكد الاجتماع على سرعة انجاز عملية الحصر و تسليم الكشوفات السبت القادم ليتم على إثرها توزيع الزكاة لمستحقيها .



وفي الاجتماع أكد الجبري على ضرورة التحري والدقة في جمع البيانات ، مثمنا جهود اللجان المجتمعية في هذا الجانب .



فيما أشار الحميري إلى أهمية الوصول إلى كافة المستحقين للزكاة وتحقيق المقاصد الشرعية من تحصيلها وتوزيعها للتخفيف من حدة الفقر ،وتحقيق مبدأ التكافل والتراحم الاجتماعي .



إلى ذلك قامت اللجنة الإشرافية المساعده بزيارة اللجان المجتمعية بمديرية المخادر لتفقد سير عملية الحصر فيها .



رافقهم خلال الزيارة مدير فرع هيئة الزكاة بالمخادر عبدالرحمن الموذن .

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