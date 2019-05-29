اُمسية بمديرية الوحدة بالأمانة بذكرى استشهاد الإمام علي

صنعاء - سبأ :

نظم أبناء مديرية الوحدة بأمانة العاصمة امس أمسية رمضانية بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجه، بحضور رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس .

وخلال الامسية التي شارك فيها مدير عام المديرية صالح الميسري والأمين العام خالد حميد , أستعرض وكيل أمانة العاصمة المساعد عبدالوهاب شرف الدين ، جوانب من صفات ومناقب الإمام علي التي تميز بها ومكانته الرفيعة التي خصه بها النبي المصطفى صلوات الله عليه وآله وسلم.

وأكد على أهمية إحياء ذكرى استشهاد الإمام علي، لاستلهام الدورس والعبر من سيرة الجهادية في مقارعة الظلم والطغيان .

ودعا شرف الدين أبناء العاصمة إلى المشاركة الفاعلة في مسيرات يوم القدس العالمي نصرة للقضية الفلسطينية .

فيما أكد رئيس مجلس التلاحم بمديرية الوحدة لطف الشيباني، على ضرورة إتباع نهج الإمام على في إعلاء رآية الإسلام ومواجهة الطغاة والمستكبرين.

تخلل الأمسية التي حضرها أعضاء الهيئة الادارية والمجلس المحلي والمكاتب التنفيذية بالمديرية وعدد من العقال والمشائخ والشخصيات الاجتماعية وجمع غفير من أبناء المديرية عدد من الكلمات والقصائد الشعرية ، اكدت في مجملها على أهمية التحشيد للجبهات والمشاركة في فعالية يوم القدس العالمي.

[31/مايو/2019]سبـأ