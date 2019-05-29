محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير التربية يعزي وكيل الوزارة لقطاع التعليم في استشهاد أخيه صنعاء - سبأ :

أعرب وزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي عن تعازيه لوكيل الوزارة لقطاع التعليم عبدالله علي النعمي، في استشهاد أخيه الحسين وهو يدافع عن الوطن وسيادته واستقلاله في مواجهة العدوان ومرتزقته في إحدى جبهات العزة والكرامة.



وأشار وزير التربية إلى أن ذلك ليس غريباً على آل النعمي استشهاد هذا البطل فهذه الأسرة قدمت ومازالت تقدم خيرة شبابها فداء للوطن، ضد عدوان آل سعود ومن تحالف معهم.. سائلا المولى جلت قدرته أن يسكن الشهيد وكل شهداء الوطن فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبـأ [31/مايو/2019]سبـأ