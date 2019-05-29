توزيع مساعدات مالية لأسر الشهداء بالحديدة

الحديدة - سبأ :

دشنت فرع مؤسسة الشهداء بمحافظة الحديدة اليوم مشروع توزيع المساعدات المالية لأسر الشهداء بمديريات مركز المحافظة .

وأكد القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم خلال التدشين أهمية تعاون رجال الأعمال وأهل الخير والمسؤولين في المكاتب والجهات ذات العلاقة في تلمس وتلبية إحتياجات آسر الشهداء والأسرى والجرحى والأيتام في كافة المديريات خصوصا في هذه الأيام المباركة.

وأشار قحيم إلى ما يعانيه سكان المحافظة بشكل عام من ضروف صعبة جراء العدوان والحصار، وأن الاهتمام بمساعدة أسر الشهداء وكل المتضررين من العدوان ضمن إهتمامات القيادة السياسية الأساسية.

ولفت إلى أهمية التكافل والتراحم بين الجميع وتوحيد الصف وتماسك الجبهة الداخلية الذي يشكل عاملا أساسيا من عوامل الصمود والثبات وتحقيق النصر.

وأشاد القائم بالأعمال بتضحيات الشهداء والمرابطين ودورهم في الدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره .

فيما أكد وكيل المحافظة عبد الجبار أحمد محمد ومشرف المحافظة أحمد البشري أهمية تقديم المساعدات الكفيلة بتخفيف معاناة أسر الشهداء الذي قدموا ارواحهم فداء للوطن ودفاعا عن الشعب.

وثمنا جهود القائمين على مؤسسة الشهداء وكل المؤسسات والمنظمات الخيرية وسعيهم في تخفيف معاناة المحتاجين والأيتام والأسر الفقيرة والمتضررين القاطنين في المحافظة جراء أستمرار العدوان وتصعيده عليها.

من جانبه أوضح رئيس فرع مؤسسة الشهداء بالمحافظة يوسف محمد يوسف أن تدشين مشروع توزيع المساعدات المالية لكسوة العيد لأبناء الشهداء يأتي في إطار مشاريع المؤسسة الإنسانية التي تنفذها في كل عام آواخر أيام شهر رمضان المبارك.. مشيرا إلى أن المشروع سيتخلله توزيع مبلغ 12 الف ريال لكل أم وفرد من أفراد الأسر المستهدفة.

[31/مايو/2019]سبـأ