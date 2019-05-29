محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس إدارة هيئة الزكاة يستعرض عدد من مشاريع الهيئة صنعاء - سبأ :

استعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة في اجتماعه أمس بصنعاء عدد من المشاريع الإنسانية التي تنفذها الهيئة.



وتطرق الاجتماع إلى المشاريع التي نفذتها وتنفذها الهيئة خلال شهر رمضان ومنها البدء في التوزيع ضمن المشروع الاستراتيجي الذي يستهدف 500 ألف أسرة وكذا مخيمات الإفطار الرمضانية والمطابخ الخيرية الموزعة في أمانة العاصمة .



كما تم استعراض مشاريع الهيئة "كسوة أبناء الشهداء وتوزيع السلال الغذائية للمرابطين بعدد 45 ألف سلة غذائية بالإضافة مشروع الغارمين الذي يستهدف عدد من السجناء المعسرين بمبلغ 500 مليون ريال" .



وأقر الاجتماع تلك المشاريع وكذا استمرار عمل الفرق الميدانية وفقا للخطط المرفوعة مسبقا والتي تعمل في مختلف المحافظات لما من شأنه التخفيف من معاناة الفقراء والمساكين وصرف الزكاة في مصارفها الشرعية .

سبـأ [31/مايو/2019]سبـأ