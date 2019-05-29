محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تقييم مستوى تنفيذ قرارات معالجة أزمة المياه بمدينة إب إب - سبأ :

قيم اجتماع بمحافظة إب برئاسة الامين العام للمجلس المحلي أمين الورافي، أمس مستوى تنفيذ القرارات الخاصة بمعالجة وتخفيف أزمة مياه الشرب الراهنة بمدينة إب .

وناقش الاجتماع الذي ضم مدراء عموم المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس عبدالرقيب الشرماني والموارد المائية المهندس عبد الروف دحوة والصندوق الاجتماعي للتنمية المهندس محسن الصبري والتخطيط والتعاون الدولي كمال الحارثي والزراعة والري المهندس حمود الرصاص والاعلام أمين البعداني، التدابير والإجراءات العملية المتخذة لتعزيز مبداء إدارة العرض والطلب على المياه وتنظيم عملية اصدار و منح تراخيص الحفر ومنع الحفر العشوائي للآبار .

وأقر الاجتماع الاجراءات الكفيلة بمواصلة جهود الحفاظ على المياه الجوفية ومنع استنزافها خصوصا الواقعة ضمن مناطق الاحواض المائية في مركز المحافظة و مختلف المديريات بإب.

وأكد أمين عام المجلس المحلي على أهمية مواصلة العمل بحزمة التدابير والاجراءات الضرورية والاحترازية لحماية الحوض المائي ومعالجة كافة المشاكل المائية بمدينة إب .. مشددا على أهمية تضافر كافة الجهود بهذا الشأن وبما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين من المياه.

وشدد على أهمية التنسيق والشراكة مع المجتمع المحلي لتنفيذ المعالجات والحلول الطارئة لتي تم اتخاذها بشأن المياه و الحفاظ الحوض المائي المهدد بالجفاف .

سبـأ [31/مايو/2019]سبـأ