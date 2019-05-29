توزيع مبالغ مالية لأسر الشهداء بمحافظة صنعاء وأمانة العاصمة

صنعاء - سبأ :

دشنت مؤسسة الشهداء مشروع توزيع مبالغ مالية عيدية لأسر الشهداء بمحافظة صنعاء وأمانة العاصمة.

وأشاد مشرف المحافظة عبدالباسط الهادي خلال التدشين ، بجهود المؤسسة في رعاية أسر الشهداء، معتبرا مساعدة اسر الشهداء مسؤولية وطنية ودينية والاهتمام بها هو أقل واجب يمكن تقديمه .

ودعا الهادي المؤسسات والجمعيات الخيرية ورجال المال والخيرين إلى اغتنام شهر رمضان لمد يد العون لأسر الشهداء .

فيما أشار القائم بأعمال المدير التنفيذي للمؤسسة لؤي عامر إلى الحرص على دعم كافة أسر الشهداء وتقديم الواجب تجاههم وتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله المؤسسة.

وثمن جهود فرعي المؤسسة بالأمانة والمحافظة وحرصها على إيصال المساعدات إلى كافة أسر الشهداء.

بدورهما أكد مسئولي المؤسسة في أمانة العاصمة حسين القاضي ومحافظة صنعاء صالح حمزة الحرص على حصر كافة أسر الشهداء اولا بأول لضمان إيصال المعونات لهم.

وأكدا أن مشاريع المؤسسة تصب في دعم ورعاية أسر الشهداء.. مثمنين دعم المؤسسات والجمعيات وفاعلي الخير للمؤسسة.

[31/مايو/2019]سبـأ