محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين توزيع خمسة آلاف سلة غذائية على أسر المرابطين بالحديدة الحديدة - سبأ :

دشن القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم بمدرسة أبوبكر الصديق الأساسية الثانوية مشروع توزيع خمسة آلاف سلة غذائية .



يستهدف المشروع الذي ينفذه فرع مؤسسة يمن ثبات التنموية بالتعاون مع السلطة المحلية بدعم جمعية الصرافين اليمنيين ورجال الأعمال بالمحافظة، أسر المرابطين من أبناء المحافظة.



وفي التدشين نوه القائم بأعمال المحافظ ووكيل محافظة الحديدة عبد الجبار أحمد محمد ومشرف المحافظة أحمد البشري بمبادرة مؤسسة يمن ثبات واهتمامها في تقديم المساعدات والتخفيف من معاناة أسر المحتاجين والمرابطين والشهداء والجرحى.



وأعربوا عن الأمل في مبادرة المنظمات والمؤسسات الخيرية للمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم المساعدات للمتضررين من العدوان.



من جانبه أشار مدير فرع مؤسسة يمن ثبات التنموية عبد الله بجر ومسئول العلاقات العامة بالمؤسسة أكرم الأهدل إلى أهمية مشروع الإحسان الذي يتم خلاله توزيع خمسة آلاف سلة غذائية مقدمة من جمعية الصرافين وعدد من رجال الأعمال.



وأكدا أن توزيع السلال اليوم يأتي في إطار برنامج المؤسسة سنويا خلال شهر رمضان بهدف التخفيف من معاناة أسر المرابطين والشهداء والجرحى والأسرى من أبناء الحديدة، ووفاءً وعرفانا بالملاحم البطولية في مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن.



حضر التدشين مدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية جابر الرازحي وعلي شايم وعلي الكباري ورئيس فرع جمعية الصرافين اليمنيين جميل الصيفي وعضو مجلس أمناء مؤسسة يمن ثبات التنموية الحمزة أبو طالب .

سبـأ [31/مايو/2019]سبـأ