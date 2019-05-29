محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس التلاحم القبلي ينظم فعالية في يوم القدس العالمي وذكرى استشهاد الإمام علي صنعاء - سبأ :

نظم مجلس التلاحم الشعبي القبلي فعالية بمناسبة يوم القدس العالمي واحتفاء بذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجه.



وفي الفعالية أكد عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد الرهوي وقوف الشعب اليمني إلى جانب القضية الفلسطينية منذ زمن طويل باعتبارها القضية المركزية والأولى للأمة رغم المؤامرات التي تستهدف وحدتها وأمنها واستقرارها.



ولفت إلى أن الشعب اليمني سيظل إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى استعادة دولته على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف .. لافتا إلى ما يتعرض له اليمن من عدوان من قبل دول العدوان بقيادة السعودية والإمارات وتحالفها العالمي منذ أكثر من أربع سنوات.



كما أكد أن جرائم العدوان لن تزيد الشعب اليمني إلا صمودا وثبات في مواجهته .. منوها بدور مجلس التلاحم القبلي في تنظيم فعالية يوم القدس العالمي والدعوة إلى المشاركة الفاعلة في إحياء هذه الذكرى غدا الجمعة.



من جانبه قال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس "إن المسجد الأقصى والذي أصبح تحت هيمنة الصهيونية وأصبحت قضيته منسية من قبل المجتمعات العربية والإسلامية، للأسف فإن معظم الدول العربية طبعت مع الكيان الصهيوني وعلى رأسها السعودية ".



وأشار إلى أن هذه الدول فقدت عروبتها والقيم الإسلامية وأصبح الكيان الصهيوني هو المتحكم بسياستها واقتصادها .. لافتا إلى أهمية فعالية يوم القدس العالمي للتذكير بالقضية الفلسطينية والقدس الشريف وما ينبغي على الأمة من واجبات في الدفاع عن المقدسات.



وأضاف " إن يوم القدس يحتل أهمية كبيرة في نفوسنا وواجب علينا الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يعاني من ظلم وصلف الكيان الصهيوني منذ 70 عاما .. لافتا إلى أن كرامة العرب والمسلمين مرتبطة بتحرير القدس من براثن الصهيونية.



وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن القضية الفلسطينية وصلت إلى طريق مسدود بفعل غطرسة وصلف الكيان الصهيوني الذي تجاوز الأعراف والقوانين الدولية وضرب عرض الحائط بمشاعر ملايين المسلمين .



وأوضح أن الصلف الصهيوني بلغ مداه دون أن يجد رادعا سوى صمود الشعب الفلسطيني الذي يدفع ثمنه يوما بعد يوم دماءً زكية وشهداء، ما يدعو أبناء الأمة إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعمه ماديا ومعنويا.



وتطرق العيدروس إلى أن الاحتفاء بهذه الذكرى يأتي والشعب اليمني يعيش أوضاعا صعبة جراء استمرار تحالف العدوان في استباحة الدم اليمني من الأطفال والنساء والشيوخ بالجرائم المروعة التي يرتكبها منذ أكثر من أربع سنوات في مختلف المحافظات.



ودعا إلى أبناء الشعب اليمني إلى استمرار الصمود والثبات ودعم الجبهات بالمال والرجال والعتاد لمواجهة العدوان والدفاع عن اليمن وأمنه واستقراره وسيادته واستقلاله .



بدوره أشار القائم بأعمال وزير السياحة أحمد العليي إلى أهمية التحشيد والتعبئة للجبهات لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



ودعا إلى المشاركة الفاعلة في فعالية يوم القدس العالمي يوم غد الجمعة في رسالة تحدي لدول العدوان باستمرار الشعب اليمني في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته رغم ما يتعرض له من عدوان وحصار وحرب اقتصادية .



وألقيت كلمات من رئيس مجلس التلاحم القبلي الشيخ ضيف الله رسام ورئيس مجلس التلاحم بأمانة العاصمة ناجي السلامي والشيخ يحيى القاضي، أشارت في مجلها إلى ضرورة تعزيز التلاحم والاصطفاف لمواجهة التحديات الراهنة بفعل استمرار العدوان والحصار.



ودعت الكلمات إلى المشاركة الإيجابية في فعالية يوم القدس العالمي يوم غد بالعاصمة صنعاء والمحافظات وإيصال رسالة يمنية تضامنية للشعب الفلسطيني إزاء ما يتعرض له من عدوان سافر من قبل الكيان الصهيوني .



وأكدت الكلمات أهمية تنفيذ وثيقة الشرف القبلية وترجمتها على الواقع .. حاثة الجميع على المشاركة في الزيارات الميدانية للمرابطين في الجبهات وكذا زيارة الجرحى في المستشفيات.



تخلل الفعالية التي حضرها وكيل وزارة الإدارة المحلية عبد السلام الضلعي، ووكيل محافظة صنعاء عاطف المصلي وعضو مجلس الشورى يحيى عايض وعدد من قيادات مجلس التلاحم الشعبي والشخصيات الاجتماعية، قصائد شعرية معبرة.

سبـأ [31/مايو/2019]سبـأ