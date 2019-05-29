أكثر من مائة ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الاقصى

القدس المحتلة - سبأ :



أدى أكثر من مائة ألف مُصل من القدس المحتلة وأراضي الـ48 وخارجهما، الليلة، صلاتي العشاء و"التراويح" في رحاب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة



وذكرت مصادر فلسطينية ان أبناء الشعب الفلسطيني يستعدون للتوافد يوم غدا إلى المسجد الأقصى المبارك في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الكريم .



وفي سياق متصل، أنهت الأوقاف الاسلامية واللجان المساندة الاستعدادات لاستقبال الآلاف من المصلين في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان ، في الوقت الذي شرعت فيه سلطات الاحتلال الاسرائيلي منذ الليلة بنشر تعزيزاتها العسكرية في المدينة المقدسة وعلى الحواجز العسكرية على المداخل الرئيسية لمدينة القدس، وعلى طول مقاطع جدار الضم والتوسع العنصري، ووسط المدينة ومحيط البلدة القديمة.

[30/مايو/2019]سبأ