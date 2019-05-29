رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هاليب تتغلب على لينيت وتبلغ الدور الثالث في بطولة فرنسا للتنس باريس - سبأ :

تغلبت اللاعبة الرومانية سيمونا هاليب حاملة اللقب على البولندية ماجدا لينيت 6-4 و5-7 و6-3



لتبلغ الدور الثالث في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم.



وبعد أداء قوي في المجموعة الأولى كانت هاليب المصنفة الثالثة ترسل لحسم المباراة في المجموعة الثانية قبل أن تفقد تركيزها وتستغل منافستها البولندية الفرصة لتدفع المباراة لمجموعة فاصلة.



لكن هاليب استعادت الهدوء لتضرب موعدا في الدور الثالث مع الأوكرانية ليسيا تسورينكو أو الصربية الكسندرا كرونيتش.



وقالت هاليب ”كنت قريبة من الفوز في نهاية المجموعة الثانية لكنها لعبت بشكل جيد جدا. قدمت أداء لا يصدق. السعادة لا تسعني بالفوز بهذه المباراة“.



وتابعت ”جربت كل شيء لكني لم أشعر أني في أفضل حالاتي. كنت مريضة بعض الشيء.

سبأ [30/مايو/2019]سبأ