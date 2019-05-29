ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 31 - مايو - 2019 الساعة 12:09:07ص
قائد الثورة: الشعب اليمني لن تكون مواقفه إلا إيمانية ومعادية لأمريكا وإسرائيل ونصرة للقضية الفلسطينية
دعا قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الشعب اليمني إلى الخروج المشرف والكبير في مسيرات يوم القدس العالمي عصر غد الجمعة بالعاصمة صنعاء والمحافظات للتعبير عن التمسك بالقضية الفلسطينية.
أكثر من مائة ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الاقصى
أدى أكثر من مائة ألف مُصل من القدس المحتلة وأراضي الـ48 وخارجهما، الليلة، صلاتي العشاء و"التراويح" في رحاب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة
انخفاض أسعار النفط بفعل مخاوف حرب التجارة رغم دعم من شح المعروض
انخفضت أسعار النفط اليوم حيث طغى شح المعروض في سوق الخام وتنامي التوترات السياسية في الشرق الأوسط على المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
الروضة يتغلب على المطابع ويتوج بدوري الأهلي الرمضاني ال 36
توج فريق شركة الروضة بلقب دوري الأهلي الرمضاني ال 36 لكرة القدم، نظمه النادي بمشاركة عدد من الأندية والشركات والمؤسسات.
آخر الأخبار:
تدشين توزيع خمسة آلاف سلة غذائية على أسر المرابطين بالحديدة
مجلس التلاحم القبلي ينظم فعالية في يوم القدس العالمي وذكرى استشهاد الإمام علي
هاليب تتغلب على لينيت وتبلغ الدور الثالث في بطولة فرنسا للتنس
الرئيس المشاط يوجه رسالة لقادة الدول العربية والإسلامية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
هاليب تتغلب على لينيت وتبلغ الدور الثالث في بطولة فرنسا للتنس
[30/مايو/2019]
باريس - سبأ :

تغلبت اللاعبة الرومانية سيمونا هاليب حاملة اللقب على البولندية ماجدا لينيت 6-4 و5-7 و6-3


 لتبلغ الدور الثالث في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم.

وبعد أداء قوي في المجموعة الأولى كانت هاليب المصنفة الثالثة ترسل لحسم المباراة في المجموعة الثانية قبل أن تفقد تركيزها وتستغل منافستها البولندية الفرصة لتدفع المباراة لمجموعة فاصلة.

لكن هاليب استعادت الهدوء لتضرب موعدا في الدور الثالث مع الأوكرانية ليسيا تسورينكو أو الصربية الكسندرا كرونيتش.

وقالت هاليب ”كنت قريبة من الفوز في نهاية المجموعة الثانية لكنها لعبت بشكل جيد جدا. قدمت أداء لا يصدق. السعادة لا تسعني بالفوز بهذه المباراة“. 

وتابعت ”جربت كل شيء لكني لم أشعر أني في أفضل حالاتي. كنت مريضة بعض الشيء.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
ديل بوترو يتغلب على نيشيوكا في بطولة فرنسا للتنس
رئيس الوزراء يحضر اختتام بطولة الوحدة الثانية للفروسية
تشيلسي يتوج بطلا للدوري الأوروبي بفوزه على ارسنال 4 / 1
فريق بن فتشه يتأهل لنهائي كروية 22 مايو الرمضانية بذمار
كوريا الشمالية: ملتزمون بارسال فرق موحدة مع سيؤول للمشاركة في أولمبياد طوكيو
ديميتروف يتفوق على شيليتش بالدور الثاني في بطولة فرنسا للتنس
تأهل ستيفنز وموجوروزا للدور الثالث في رولان جاروس
أحمد نبيل من الحربية بطلا لناشئي بطولة الوحدة لفئات الفروسية
الروضة يتغلب على المطابع ويتوج بدوري الأهلي الرمضاني ال 36
اختتام بطولة الأشبال الرمضانية لكرة الطاولة بالأمانة ومحافظتي إب وحجة
العدوان السعودي على اليمن
الغزاة والمرتزقة مستمرون في خرق هدنة الحديدة وغارات على صنعاء وحجة
[29/مايو/2019]
طيران العدوان يشن 10 غارات على محافظة صنعاء
[28/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق هدنة الحديدة واستهدف محافظتي حجة وصعدة
[28/مايو/2019]
طيران العدوان يشن خمس غارات على حجة
[27/مايو/2019]
إصابة ثلاثة أطفال بنيران الغزاة والمرتزقة في الحديدة وصعدة
[27/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by