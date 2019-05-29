محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس المشاط يوجه رسالة لقادة الدول العربية والإسلامية صنعاء - سبأ :

وجه الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى رسالة إلى قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة بخصوص القمتين العربية والإسلامية.



فيما يلي نصها:



الأخوة الأعزاء/ قادة وممثلي الدول العربية والإسلامية الشقيقة



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



ورمضان مبارك .. وخواتم مباركة..



يطيب لي بإسمي ونيابةً عن حكومة وشعب الجمهورية اليمنية أن نهديكم ونهدي من خلالكم الشعوب العربية والإسلامية أصدق التحايا والأمنيات بأن تُحقق القمتان اللتان تُعقدان في هذا الشهر الكريم وفي مكة المكرمة بعضاً من آمال وتطلعات شعوبنا في الرفعة والعزة والكرامة والاستقرار، وأن تتجاوز النمط التقليدي والرتيب للقمم السابقة، وأن تكون عند مستوى المتغيرات والتحديات غير المسبوقة من حولنا، وتُحدث تحول نوعي في التوجهات والقرارات التي ستصدر عنها بحيث تُشيع أجواء من الأمل والتفاؤل والتضامن في أوساط الأمة العربية والإسلامية، وتدفع نحو التآزر والتآخي والسلام، وحقن دماء المسلمين وتُعيد حقوقهم المغتصبة في مختلف بؤر الصراعات الساخنة، مع إيلاء القضية الفلسطينية اهتمام بالغ، خاصةً وأن انعقاد هاتان القمتان يأتي في ظل ظروف وتطورات دقيقة ومرحلة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية وتاريخ العرب والمسلمين بشكل عام.



إخواني قادة الدول العربية والإسلامية:



يأتي انعقاد هذه القمة بعد أن دخل العدوان السعودي - الإماراتي على الشعب اليمني عامهُ الخامس، ولازال في أوج جرائمه ووحشيته التي حصدت ولازالت أرواح مئات الآلاف من الضحايا من المدنيين أطفالاً ونساءً وشيوخاً، وقضت على كل مقومات الحياة وكل مقدرات الشعب اليمني، إلى جانب ما خلفه الحصار الجائر والشامل على شعبنا من ضحايا في ظل انعدام الأدوية والمستلزمات الطبية وعدم توفير الإمكانات وإغلاق مطار صنعاء أمام سفر الحالات المرضية المستعصية واستهداف العدوان للمنشآت الصحية والخدمية إلى جانب ما خلفه العدوان والحصار من أوضاع إنسانية كارثية وانتشار للأوبئة والأمراض، وصارت مُعاناة الشعب اليمني وأوضاعه لا تُطاق ولم تحل بشعب في تاريخ البشرية المنظور.



الأخوة الكرام:



إن ما يتجرعه الشعب اليمني من ويلات ومآسي ومجازر على مرأى ومسمع من الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي ليُعد وصمة عار عليها جميعاً، ويُعد مكافأة وتشجيعاً للجلاد للاستمرار في جرائمه وعدوانه وتشفياً بالضحية، وهو ما يُعد تخلياً عن قيم وتعاليم الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية الحقة.







وأمام مثل هذا العدوان الوحشي والبربري والمجازر لتحالف العدوان على شعبنا الصامد كان لابد من اللجوء إلى ابتكار وتطوير كل أساليب وطرق الرد والدفاع عن النفس، ومن واقع الحاجة جاء تصنيع سلاح الجو للطيران المسير ولجوء القوة الصاروخية إلى تصنيع وتطوير القدرات الصاروخية كسلاح ردع في ظل معركة مفتوحة من قبل دول تحالف العدوان ضد الشعب اليمني وكحق مشروع تكفله جميع الشرائع السماوية والقوانين الدولية.



الأخـــوة الأعــزاء:



وفي ضوء حالة القلق والتباكي وتهويل دول تحالف العدوان من أمر وخطورة هذه الصواريخ والطيران المسير قدمنا وفي وقت مبكر من العدوان مبادرة تضمنت استعدادنا للقيام بوقف الضربات الصاروخية وعمليات الطيران المسير مقابل وقف تحالف العدوان طلعات طيرانه الحربي على بلادنا، لكنه لم يُبدِ تجاوب مع هذه المبادرة كما هو تعاطيه مع كل المبادرات والجهود الرامية لوقف العدوان وإحلال السلام، والتي كان آخرها اتفاق ستوكهولم الذي عمل بكل الوسائل على عدم تنفيذه وإفشال كل الجهود والمساعي الحميدة من خلال استمرار التصعيد وارتكاب الجرائم البشعة في حق شعبنا.



الزعمــاء الأفاضــل:



وفي مقابل ذلك العدوان والحصار والإمعان في الجرائم وإفشال الجهود الأممية، والمماطلة في تنفيذ اتفاق السويد حرصنا ولازلنا على التجاوب والانفتاح مع كل الجهود والمبادرة ومن جانبٍ واحد بتنفيذ الالتزامات المترتبة على اتفاق ستوكهولم واتخاذ الخطوات الرامية لإحلال السلام ووضع حد لمُعاناة شعبنا، والتي كان آخرها إعادة الانتشار من موانئ الحديدة تحت إشراف ومباركة لجنة التنسيق وإعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة، وقد أشاد المبعوث الأممي بهذه الخطوة في إحاطته الأخيرة في مجلس الأمن.



وأمام قمتكم هذه، فإننا نؤكد لكم حرصنا وشعبنا على السلام، ونُعيد مد أيدينا للسلام وحسن الجوار والاستعداد للتعاطي بإيجابية وانفتاح تام على أي جهد عربي أو إسلامي أو أممي في هذا السبيل، ونؤكد بأن اليمن سيظل مستقل القرار ومن المستحيل أن ينجر إلى تبعية أي طرف إقليمي أو دولي كما يروج له تحالف العدوان الذي يعمل جاهداً وعبر كل السياسات والفعاليات لتحويل أنظار دول العالم عن ما يقوم به من عدوان بربري ويقترفه وبشكل يومي من جرائم حرب وإبادة جماعية.



كما نؤكد على أن اليمن سيظل قوة رديفة وفاعلة في مناصرة القضايا العربية ومواجهة التهديدات والأخطار المحدقة بها وعامل وصمام أمان واستقرار للمنطقة مهما سعى الأعداء لتزييف وتشويه هذه الحقائق التي لا جدال حولها ولاشك فيها، ونحن مع كل جهد أو توجه يُعزز من عوامل التضامن والتكامل بين الدول العربية والإسلامية ويدرأ عنها المخاطر المحدقة.



القادة الأعزاء:



إن الشعب اليمني يتطلع أن تخرج هذه القمة بقرارات ومواقف ترتقي إلى مستوى الأخطار والتحديات المحدقة بأمتنا وحجم المُعاناة لدى بعض شعوبها وعلى رأسها الشعب اليمني.. وأن تُجدد هذه القمة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الحرة المستقلة ودعم صمود الفلسطينيين في وجه المؤامرات والصفقات المشبوهة التي يُراد تمريرها بمساعدة بعض الدول الغربية والعربية للأسف الشديد.



وتقبلوا أسمى اعتباري،.

سبأ [30/مايو/2019]سبأ