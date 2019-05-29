ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 31 - مايو - 2019 الساعة 12:09:07ص
قائد الثورة: الشعب اليمني لن تكون مواقفه إلا إيمانية ومعادية لأمريكا وإسرائيل ونصرة للقضية الفلسطينية
دعا قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الشعب اليمني إلى الخروج المشرف والكبير في مسيرات يوم القدس العالمي عصر غد الجمعة بالعاصمة صنعاء والمحافظات للتعبير عن التمسك بالقضية الفلسطينية.
أكثر من مائة ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الاقصى
أدى أكثر من مائة ألف مُصل من القدس المحتلة وأراضي الـ48 وخارجهما، الليلة، صلاتي العشاء و"التراويح" في رحاب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة
انخفاض أسعار النفط بفعل مخاوف حرب التجارة رغم دعم من شح المعروض
انخفضت أسعار النفط اليوم حيث طغى شح المعروض في سوق الخام وتنامي التوترات السياسية في الشرق الأوسط على المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
الروضة يتغلب على المطابع ويتوج بدوري الأهلي الرمضاني ال 36
توج فريق شركة الروضة بلقب دوري الأهلي الرمضاني ال 36 لكرة القدم، نظمه النادي بمشاركة عدد من الأندية والشركات والمؤسسات.
آخر الأخبار:
تدشين توزيع خمسة آلاف سلة غذائية على أسر المرابطين بالحديدة
مجلس التلاحم القبلي ينظم فعالية في يوم القدس العالمي وذكرى استشهاد الإمام علي
هاليب تتغلب على لينيت وتبلغ الدور الثالث في بطولة فرنسا للتنس
الرئيس المشاط يوجه رسالة لقادة الدول العربية والإسلامية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
روسيا تؤكد التزامها بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
[30/مايو/2019]
موسكو - سبأ :

انتقدت روسيا اليوم بأشد العبارات ادعاءات أمريكية حول احتمال قيام روسيا بتجربة سلاح نووي قليل القوة، مؤكدة تمسكها الصارم بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.


وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، تعقيبا على تصريحات مدير الاستخبارات العسكرية الأمريكية، روبرت أشلي، بهذا الشأن، أن موسكو تعتبر هذه الادعاءات "استفزازا فظا".وأضافت الوزارة أن هذه الاتهامات "لا أساس لها إطلاقا وهي محاولة جديدة لتشويه سمعة بلادنا".

وأشار البيان إلى أن الهجوم الكلامي من هذا النوع أصبح روتينيا للأسف في خطابات الساسة الأمريكيين، و"عادة ما يتزامن مع توجه واشنطن نحو الانسحاب من معاهدة دولية أو رصد عدم التزامها بهذه المعاهدة".

وأكدت الخارجية الروسية أن القصد الواضح من هذه الادعاءات هو صرف نظر الرأي العام الدولي عن "رفض الولايات المتحدة نفسها المصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية". بل وليس من المستبعد أن يكون الحديث يدور عن تمهيد واشنطن، بهذه الذريعة، لاستئناف تجاربها الواسعة النطاق للأسلحة النووية".

وشددت الخارجية الروسية على أن روسيا كانت في مقدمة الدول التي صادقت على المعاهدة المذكورة في العام 2000 وأن موسكو متمسكة بها "حرفيا وبصرامة".

كما أكد البيان أن روسيا ترى في العمل لدخول المعاهدة حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن إحدى أولويات سياستها الخارجية، وهو ما وجد انعكاسه في إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المؤرخ يوم 11 أبريل 2016.

واختتم البيان بالقول: "نجدد دعوتنا إلى الولايات المتحدة للتحلي بالمسؤولية والمصادقة على معاهدة الحظر الشامل للأسلحة النووية، الأمر الذي يستحيل دونه دخولها سريان التنفيذ.  

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
أكثر من مائة ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الاقصى
مودي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في الهندي
مبادرة المانية فرنسية لاستئناف بحث الأزمة الأوكرانية
روسيا : الولايات المتحدة تنافس في الفضاء منافسة غير نزيهة
مسؤول ياباني ينتقد التواجد العسكري الروسي في جزر متنازع عليها
مستوطنون يعتدون على أراضي الفلسطينيين غرب رام الله
طهران: (صفقة القرن) ترمي لتصفية القضية الفلسطينية ويجب العمل على منع تمريرها
بوتين يقدم مشروع قانون لوقف العمل بمعاهدة الصواريخ مع أمريكا
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا بالضفة الغربية
المجلس الوطني الفلسطيني يرحب بتصويت مجلس النواب التشيكي ضد نقل سفارة بلاده للقدس
العدوان السعودي على اليمن
الغزاة والمرتزقة مستمرون في خرق هدنة الحديدة وغارات على صنعاء وحجة
[29/مايو/2019]
طيران العدوان يشن 10 غارات على محافظة صنعاء
[28/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق هدنة الحديدة واستهدف محافظتي حجة وصعدة
[28/مايو/2019]
طيران العدوان يشن خمس غارات على حجة
[27/مايو/2019]
إصابة ثلاثة أطفال بنيران الغزاة والمرتزقة في الحديدة وصعدة
[27/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by