الرئيس المشاط يلتقي محافظي صنعاء وعمران وعدد من مشائخ قبيلة عيال سريح

صنعاء - سبأ :

التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بالعاصمة صنعاء محافظا صنعاء وعمران وعدد من مشائخ قبيلة عيال سريح بمحافظة عمران بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي.



ناقش اللقاء مستجدات ما توصلت إليه اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية مقتل الشيخ أحمد السكني.



وأشار الرئيس المشاط إلى الدور الإيجابي لمحافظ صنعاء حنين قطينة ومدير أمن المحافظة العميد مجاهد الطيري في متابعة القضية.



وأشاد الرئيس المشاط بالدور الوطني لمشائخ محافظة عمران في التصدي للعدوان والحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية.

[30/مايو/2019]سبأ