محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين توزيع كسوة العيد لـ 350 أسرة في بني سعد بالمحويت المحويت - سبأ :

دشن بمديرية بني سعد محافظة المحويت اليوم مشروع توزيع كسوة العيد لأبناء الأسر المحتاجة بدعم مؤسسة أكسب بسلطنة عمان.



وفي التدشين أوضح مطهر الطويل أن المساعدات تستهدف 350 أسرة من الفئة الأشد فقرا بمناطق الربوع والجعافرة الغربي وبني علي والجعافرة الشرقي ومكشلة للتخفيف من معاناة هذه الأسر سيما مع حلول عيد الفطر.



ودعا المنظمات الإنسانية وفاعلي الخير والتجار إلی الالتفات للفئات المستضعفة والمتضررة من تداعيات العدوان والحصار .. لافتا إلی تفاقم الأوضاع في عدد من قری وعزل بني سعد.



سبأ [30/مايو/2019]سبأ