محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هيئة الزكاة بالمحويت تناقش الجوانب المتصلة بمساعدة المعسرين المحويت - سبأ :





ناقش اجتماع بفرع الهيئة العامة للزكاة محافظة المحويت الجوانب المتصلة بمساعدة المعسرين ممن قضوا فترة محكوميتهم ولم يتمكنوا من سداد ما عليهم من حقوق للغير.







وتطرق الاجتماع الذي ضم مدير فرع الهيئة حميد الرضمي ومدير مكتب رئيس النيابة محمد شرف ومدير السجن المركزي سياف زاهر إلی أوضاع المعسرين ممن أمضوا فترة العقوبة وما زالوا في السجن بسبب حقوق خاصة وأولويات إسهام الهيئة في مساعدة عدد منهم.



وأكد الرضمي أن الهيئة وانطلاقا من مسئولياتها علی استعداد مساعدة بعض المعسرين والتكفل بسداد جزء من الحقوق الخاصة التي عليهم بما يكفل الإفراج عنهم .. لافتا إلی أنه تم الرفع بمذكرة وتقرير لرئيس الهيئة في هذا الشأن.



وثمن المجتمعون تفاعل قيادة الهيئة لدعم قضايا المعسرين .. مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي تجسيدا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى وحرصهما علی معالجة قضايا السجناء خصوصا في شهر رمضان.



إلى ذلك ناقش مدير فرع الهيئة الرضمي مع مسئولة القطاع النسوي المكلفة بعدد من مديريات القطاع الغربي درهمان الحيمي، آلية تفعيل التوعية في أوساط النساء لإخراج الزكاة.



وأكد الاجتماع بحضور مدير مكتب الاعلام علي الأهجري ونائب مدير الهيئة عبد الرحمن العريجي ومديري إدارتي التقرير والتحصيل عبدالسلام سلام والحصر وتخطيط الموارد صالح الحمزي، أهمية تعزيز التوعية المجتمعية خاصة في أوساط النساء لتسليم زكاة المجوهرات.

سبأ [30/مايو/2019]سبأ