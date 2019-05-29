محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل توزيع مبالغ نقدية خاصة بكسوة العيد لأبناء الشهداء بتعز تعز - سبأ :

دشن فرع مؤسسة الشهداء بتعز اليوم توزيع مبالغ مالية خاصة بكسوة العيد لـ898 من أبناء الشهداء بمبلغ عشرة ملايين و770 ألف ريال.



وفي التدشين أكد وكيل محافظة تعز صقر الجندي عظمة الأعمال الخيرية للأيتام عند الله تعالى سيما أبناء من ضحوا بأرواحهم من أجل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره .



ودعا أهل الخير إلى تقديم الدعم لمؤسسة الشهداء بما يعود بالفائدة على أبناء الشهداء في العديد من المشاريع .. منوها بجهود كافة العاملين والداعمين للمؤسسة بما يمكنها من القيام بواجبها تجاه أسر الشهداء.



فيما أوضح مدير المشتروات بمؤسسة الشهيد صلاح الضؤ ومسئول فرع المؤسسة علي الجنيد أن مشروع كسوة العيد، يأتي ضمن المشاريع الداعمة لأبناء وأسر الشهداء .



وأشارا إلى اهتمام قائد الثورة بأسر وأبناء الشهداء وحرصه على متابعة أوضاعهم ورعايتهم، وعبرا عن أملهما في الوقوف إلى جانب المؤسسة ودعمها بما يمكنها من القيام مهامها على أكمل وجه.



حضر التدشين وكلاء محافظة تعز حامس الحباري وأمين حميدان ومنصور البحر ونائب مدير مكتب التربية إسماعيل شرف الدين وعدد من المسئولين.

سبأ [30/مايو/2019]سبأ