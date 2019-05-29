اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انخفاض أسعار النفط بفعل مخاوف حرب التجارة رغم دعم من شح المعروض سنغافورة - سبأ :



انخفضت أسعار النفط اليوم حيث طغى شح المعروض في سوق الخام وتنامي التوترات السياسية في الشرق الأوسط على المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 68.86 دولار للبرميل، منخفضة 59 سنتا أو 0.9 بالمئة مقارنة مع الإغلاق السابق.



وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 58.93 دولار للبرميل، إذ تلقت الدعم من توقعات انخفاض المخزونات الأمريكية.



وتتلقى أسعار الخام الدعم في الأشهر الأخيرة من تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجون آخرون كبار وكذلك تراجع إمدادات إيران.



وانخفضت صادرات نفط إيران في مايو لأقل من نصف مستويات أبريل إلى نحو 400 ألف برميل يوميا بعد أن شددت الولايات المتحدة العقوبات على مصدر الدخل الرئيسي لطهران. وإيران بحاجة لتصدير ما لا يقل عن 1.5 مليون إلى مليوني برميل يوميا من الخام لتحقيق ميزانية بلا عجز.

سبأ [30/مايو/2019]سبأ