محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل جمعية رعاية اليتيم في إب تنظم المهرجان الرابع لليتيم إب - سبأ :

نظمت جمعية رعاية اليتيم والمحتاج بمحافظة اب اليوم المهرجان الرابع لليتيم تحت شعار "نفرح لفرح اليتيم".



وفي المهرجان أكد وكيل المحافظة لشئون الصحة والمنظمات الدكتور أشرف المتوكل أهمية إيلاء الأيتام مزيدا من الرعاية بما يسهم في إدماجهم في المجتمع.



ولفت إلى أن رعاية واهتمام المجتمع باليتيم مسئولية دينية وإنسانية، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة جراء إستمرار العدوان والحصار .. مؤكدا إستمرار الصمود والثبات في وجه العدوان مهما أوغل في جرائمه البشعة وحصاره السافر.



ونوه الوكيل المتوكل بجهود جمعية رعاية الأيتام في تقديم المساعدات للأيتام والمحتاجين .. مشيرا إلى أهمية إستمرار أنشطتها وبرامجها وتوسيعها لتشمل مختلف مديريات المحافظة.



ودعا المنظمات الإنسانية والمحلية إلى تكثيف أنشطتها وبرامجها الإغاثية والإنسانية نظرا لتفاقم الأوضاع الإنسانية جراء إستمرار العدوان والحصار.



فيما إستعرضت كلمة رئيس جمعية رعاية الأيتام التي ألقاها وجدي الحبيشي، المشاريع التي نفذتها الجمعية خلال العام الجاري ومنها توزيع ألف و800 سلة غذائية ودعم 25 أسرة في مجال تأمين الغذاء والدواء، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع توزيع التمور وكفالة الطلاب الأيتام ودعم الأرامل من خلال تربية الدواجن في عدد من مناطق مديريات مركز المحافظة.



ودعت مختلف شرائح المجتمع إلى المساهمة في رعاية ودعم الأيتام للتخفيف من معاناتهم .. مثمنة دعم قيادة المحافظة لأنشطة وبرامج الجمعية بما يعزز من دورها في تحقيق التكافل الإجتماعي.



وفي ختام المهرجان تم تكريم وكيل المحافظة وعدد من الجهات والشخصيات عرفانا بدورهم في رعاية الأيتام بالمحافظة.



إلى ذلك دشن وكيل المحافظة الدكتور أشرف المتوكل اليوم، مشروع توزيع كسوة العيد والذي تنفذه جمعية رعاية الأيتام والمحتاجين بدعم فاعلي الخير، والذي يستهدف ألف يتيما ويتيمة .



وأكد الوكيل المتوكل أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع التي تجسد التكافل والتراحم المجتمعي، وإدخال الفرحة والسرور إلى نفوس الأيتام.



وأشار إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني الإنساني تجاه المجتمع وأهمية تضافر الجهود لرعاية الأيتام وتأهيلهم ليكونوا فاعلين في المجتمع.



حضر المهرجان والتدشين مدير مكتب التربية بمديرية الظهار عصام البرح وعدد من المسئولين والداعمين .

سبأ [30/مايو/2019]سبأ