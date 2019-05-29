محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة ميسرة تختتم مشروع إفطار السجناء في الإصلاحيات صنعاء - سبأ :





اختتمت مؤسسة ميسرة الوطنية لرعاية المساجين اليوم مشروع إفطار الصائم للسجناء في الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة والإصلاحيات الفرعية بالأمانة "الاحتياطيات الثورة، المعلمي، هبرة" والإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء.



تضمن المشروع بتمويل جمعية العون المباشر، توفير 18 ألف و650 وجبة إفطار للسجناء في الإصلاحيات المذكورة من أول يوم في رمضان حتى يوم 25 .



وأوضح رئيس المؤسسة المهندس عبد السلام جدبان أن المشروع يأتي ضمن مشاريع المؤسسة الخيرية بالتنسيق والتعاون مع شركاءها، لتغطية احتياجات نزلاء الإصلاحيات بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء .



وثمن جهود قيادة مصلحة التأهيل والإصلاح في تسهيل مهام المؤسسة لتنفيذ مشاريعها في أيام شهر رمضان، وكذا دعم جمعية العون المباشر مكتب اليمن للمشروع الذي يعد نقطة بداية لشراكة ايجابية بين المؤسسة والجمعية لتحسين أوضاع النزلاء .



ودعا المهندس جدبان فاعلي الخير ورجال المال والأعمال إلى استمرار مساعدة السجناء في مختلف الجوانب وعدم اقتصار الأعمال والأنشطة الإنسانية والخيرية في رمضان.

سبأ [30/مايو/2019]سبأ