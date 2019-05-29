محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوفد الوطني: السعودية لا تستطيع أن تغطي على جرائمها بألف معرض صنعاء - سبأ :

قال رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام إن السعودية قامت بتخصيص معرضاً لشظايا أسلحة دافع بها الشعب اليمني عن نفسه، على هامش مؤتمراتها التآمرية، لصرف الأنظار عن جرائمها الوحشية التي لا تستطيع أن تغطي عليها بألف معرض.



وأضاف محمد عبد السلام في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "أنتم أشعلتم العدوان على اليمن، فأوقفوا عدوانكم وجرائمكم تتوقف عمليات حق الرد".



‏وقال" بالنسبة لهادي، فكان الرفق به يقتضي وضعهُ جوار المعروضات وحالُهُ مدعاة عبرة لمن يوظفه لحروبه الأمريكية، ويكفي أنكم ادعيتم أن عدوانكم من أجل إعادته فإذا بكم تأتون به كأي زائر تعرضون عليه خيباتكم".

سبـأ [30/مايو/2019]سبـأ