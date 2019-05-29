محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسيات في النادرة ويريم والرضمة بإب إحياء لذكرى استشهاد الإمام علي إب - سبأ :

نظمت بمديريات النادرة ويريم والرضمة بمحافظة إب أمسيات ثقافية إحياء لذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه .



وخلال الأمسيات أشارت كلمات وقصائد شعرية إلى المآثر والصفات والخصال الحميدة التي تحلى بها الإمام علي والذي تربى في بيت النبوة وعلى يد معلم البشرية وقائدها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.



وأوضحت الكلمات أن إحياء هذه الذكرى تعزز من ارتباط الأمة بمصادر مجدها وقوتها سعيا لاستنهاضها وإخراجها من حالة الضعف والإستكانة وتحريكهم بالحق ضد الأعداء.



حضر أمسية النادرة مدير المديرية خالد الكهالي ورئيس لجنة الخدمات بمحلي المديرية عبدالجليل الشامي، فيما حضر أمسية يريم مدير مكتب الصحة بإب الدكتور عبدالله السماوي، وحضر أمسية الرضمة مسئول الوحدة الإجتماعية بالمحافظة يحيى القاسمي.

سبأ [30/مايو/2019]سبأ