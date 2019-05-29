مودي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في الهندي

نيودلهي-سبأ:

أدى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم، اليمين الدستورية لولايةٍ ثانية في احتفال أمام جمهور حاشد، بعد ان حقق حزبه "بهاراتيا جاناتا" فوزا ساحقا في الانتخابات العامة.





وذكرت تقارير محلية أن مودي بات أول رئيس وزراء هندي يؤدي اليمين في القصر الرئاسي أمام نحو ثمانية آلاف شخص بينهم قادة من دول جنوب آسيا وشخصيات سياسية محلي.





وحقق حزب مودي "بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي" غالبية كبرى عبر فوزه بـ 303 مقاعد في مجلس النواب من أصل 542 مقعدًا، موجهًا ضربة قوية لمنافسه الرئيسي حزب المؤتمر بزعامة راهول غاندي الذي نال 52 مقعدًا فقط.





ومن المقرر أن يعلن مودي ( 69) عامًا خياراته لمنصبي وزير المالية والخارجية مع إيجاد منصب لداعمه الرئيسي أميت شاه رئيس حزب بهاراتيا جاناتا.

[30/مايو/2019]سبأ