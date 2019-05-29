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تكريم جرحى الجيش واللجان الشعبية المعاقين بذمار
[30/مايو/2019]
ذمار - سبأ :

أقيم بمحافظة ذمار اليوم فعالية تكريمية للجرحى المعاقين، نظمها المجلس الإشرافي لأنصار الله بذمار بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة ومؤسسة التكافل التنموية وجمعية مستقبل اليمن.


وخلال التكريم بحضور رئيس جامعة ذمار الدكتور طالب النهاري .. أشاد وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي بالأدوار البطولية التي قدمها جرحى الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان وما حققوه من انتصارات في كافة الجبهات.

وأكد اهتمام القيادة السياسية برعاية الجرحى والمعاقين وتقديم الدعم لهم وأسرهم في مختلف الجوانب من خلال المؤسسات التي أنشأت لهذا الغرض.

وأشار إلى أهمية تبني مشاريع تهتم برعاية الجرحى والمعاقين وأسر الشهداء وتسهم في توفير احتياجاتهم وتعينهم في التغلب على صعوبات الحياة.

فيما أكد وكيل أول محافظة ذمار فهد عبدالحميد المروني أهمية رعاية المقعدين والجرحى وأسر الشهداء الذين سطروا ملاحم بطولية في الجبهات .. مشيداً بدورهم وتضحياتهم في التصدي للعدوان وإفشال مخططاته.

وحث على تضافر الجهود لرعاية المقعدين والجرحى وأسر الشهداء وتقديم الدعم والمساندة لهم وفاءً وتقديرا لتضحياتهم في مختلف مواقع الشرف والبطولة .. مؤكدا استعداد السلطة المحلية تقديم الدعم اللازم لهم حسب الإمكانيات المتاحة.

من جانبه أشار مشرف المحافظة فاضل الشرقي إلى أن تكريم الجرحى المعاقين يأتي عرفانا وتقديرا لتضحياتهم التي قدموها في مواجهة العدوان .

ولفت إلى أنه مهما تم تقديم الدعم لهم لا يمكن الوفاء بحقهم .. وقال " شرف عظيم يقدمها مواقف شهداء وجرحى الحرية والعزة والكرامة بدمائهم وأعضائهم ".

بدوره أكد مدير فرع الهيئة العامة للزكاة ماجد التينه أن الاهتمام بأسر الشهداء ورعاية المقعدين والجرحى من أولويات أنشطة ومشاريع الهيئة.

وألقيت في الفعالية كلمات عبرت في مجملها عن عظمة العطاء الذي قدمه الشهداء والجرحى وأهمية العناية بالمقعدين ورعاية الجرحى وأسر الشهداء .

حضر الفعالية مدير أمن المحافظة العميد أحمد الشرفي وعدد من العلماء ومدراء المكاتب التنفيذية والجانب الإشرافي.

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