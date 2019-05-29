ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 30 - مايو - 2019 الساعة 10:37:24م
الرئيس المشاط يلتقي قيادات القوات البحرية والدفاع الساحلي
التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم، قيادات القوات البحرية والدفاع الساحلي ورئيس خفر السواحل وضباطه ومدراء جزيرة كمران والصليف.
بوتين يقدم مشروع قانون لوقف العمل بمعاهدة الصواريخ مع أمريكا
قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشروع قانون إلى مجلس الدوما حول وقف سريان مفعول معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة عام 1987.
اختتام الحملة الوطنية لحماية المستهلك بحضور رئيس الوزراء
أشاد رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، بالنجاحات التي حققتها الحملة الوطنية لحماية المستهلك التي نفذتها وزارة الصناعة والتجارة على مدى أكثر من شهر في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات .
الروضة يتغلب على المطابع ويتوج بدوري الأهلي الرمضاني ال 36
توج فريق شركة الروضة بلقب دوري الأهلي الرمضاني ال 36 لكرة القدم، نظمه النادي بمشاركة عدد من الأندية والشركات والمؤسسات.
آخر الأخبار:
مودي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في الهندي
تكريم جرحى الجيش واللجان الشعبية المعاقين بذمار
مبادرة المانية فرنسية لاستئناف بحث الأزمة الأوكرانية
روسيا : الولايات المتحدة تنافس في الفضاء منافسة غير نزيهة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
مبادرة المانية فرنسية لاستئناف بحث الأزمة الأوكرانية
[30/مايو/2019]
برلين - سبأ :

أطلقت ألمانيا وفرنسا اليوم مبادرة جديدة لاستئناف بحث الأزمة الأوكرانية وإحياء عملية السلام في اطار ما بات يعرف باتفاق مينسك الذي وقعته مجموعة نورمندي المكونة من روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا في بداية العام 2015.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية في بيان لها أن وزير الخارجية الاتحادي هايكو ماس بدأ في وقت لاحق زيارة للعاصمة الاوكرانية (كييف) حيث سيجري اجتماعًا ثلاثيًا يشارك فيه نظيره الفرنسي جان ايف لودريان والرئيس الأوكراني الجديد فلاديمير سيلينسكي لبحث آخر التطورات على صعيد الأزمة الأوكرانية.

وأكد ماس حرص الحكومتين الألمانية والفرنسية على احياء عملية السلام الأمر الذي يتطلب سياسة بناءة من قبل الحكومة الروسية.

وكان رؤساء دول وحكومات روسيا فلاديمير بوتين وأوكرانيا بيترو بوروشينكو وألمانيا انجيلا ميركل وفرنسا فرانسوا هولاند قد توصلوا في فبراير 2015 في العاصمة البيلاروسية (مينسك) لما بات يعرف ب(اتفاق مينسك) الذي نص على ضرورة وقف اطلاق النار في اقليمي (دونيتسك) و(لوهانسك) الأوكرانيين الشرقيين .

يذكر أنه تدور منذ العام 2014 معارك بين الجيش الأوكراني من جهة وانفصاليين مؤيدين لروسيا من جهة اخرى يطالبون بضم الاقليمين المذكورين لروسيا.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
مودي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في الهندي
روسيا : الولايات المتحدة تنافس في الفضاء منافسة غير نزيهة
مسؤول ياباني ينتقد التواجد العسكري الروسي في جزر متنازع عليها
مستوطنون يعتدون على أراضي الفلسطينيين غرب رام الله
طهران: (صفقة القرن) ترمي لتصفية القضية الفلسطينية ويجب العمل على منع تمريرها
بوتين يقدم مشروع قانون لوقف العمل بمعاهدة الصواريخ مع أمريكا
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا بالضفة الغربية
المجلس الوطني الفلسطيني يرحب بتصويت مجلس النواب التشيكي ضد نقل سفارة بلاده للقدس
الحكومة الالمانية تعتزم إقرار إجراءات بشأن حماية المناخ في سبتمبر المقبل
الخارجية الروسية : سنواصل جهودنا للحفاظ على الاتفاق النووي
العدوان السعودي على اليمن
الغزاة والمرتزقة مستمرون في خرق هدنة الحديدة وغارات على صنعاء وحجة
[29/مايو/2019]
طيران العدوان يشن 10 غارات على محافظة صنعاء
[28/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق هدنة الحديدة واستهدف محافظتي حجة وصعدة
[28/مايو/2019]
طيران العدوان يشن خمس غارات على حجة
[27/مايو/2019]
إصابة ثلاثة أطفال بنيران الغزاة والمرتزقة في الحديدة وصعدة
[27/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by