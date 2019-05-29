عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روسيا : الولايات المتحدة تنافس في الفضاء منافسة غير نزيهة موسكو – سبأ :



إنتقدت روسيا اليوم الخميس قرار وزارة الدفاع الأمريكية إدراجها في قائمة الدول التي يمنع استخدام خدماتها لدى إطلاق أقمار صناعية أمريكية.



وقالت وكالة الفضاء الفيدرالية الروسية (روس كوسموس) في بيان صحفي إن هذا القرار "من شأنه أن ينعكس سلباً على التعاون الدولي في تنظيم عمليات إطلاق منتظمة للأجهزة الفضائية إلى مداراتها المخطط لها على أساس تجاري".



وأضافت الوكالة أن الحديث يدور عن محاولة لمنع المنتجين الأمريكيين من إمكانية التعاون مع القطاع الفضائي الروسي وتقييد استخدام وسائل النقل الفضائية الروسية في الأسواق العالمية.



واكدت أن "البنتاغون يسعى لهدم ما تم بناؤه وما يحافظ عليه بجهد شاق في العلاقات الروسية الأمريكية في المجال الفضائي".



ودانت الوكالة الروسية القرار الأخير لوزارة الدفاع الأمريكية وقالت ان فيه "مظاهرة جديدة للمنافسة غير النزيهة من قبل واشنطن في السوق العالمية للخدمات الفضائية".



وفي وقت سابق من اليوم أوردت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) أنه أدرج روسيا في قائمة الدول التي يمنع للجهات الأمريكية استخدام خدماتها في إطلاق أقمار صناعية تجارية، اعتبارا من العام 2023م.



وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن القائمة المذكورة تشمل أيضاً الصين وسورية وكوريا الشمالية وإيران .



سبأ [30/مايو/2019]سبأ