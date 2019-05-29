ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 30 - مايو - 2019 الساعة 10:37:24م
الرئيس المشاط يلتقي قيادات القوات البحرية والدفاع الساحلي
التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم، قيادات القوات البحرية والدفاع الساحلي ورئيس خفر السواحل وضباطه ومدراء جزيرة كمران والصليف.
بوتين يقدم مشروع قانون لوقف العمل بمعاهدة الصواريخ مع أمريكا
قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشروع قانون إلى مجلس الدوما حول وقف سريان مفعول معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة عام 1987.
اختتام الحملة الوطنية لحماية المستهلك بحضور رئيس الوزراء
أشاد رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، بالنجاحات التي حققتها الحملة الوطنية لحماية المستهلك التي نفذتها وزارة الصناعة والتجارة على مدى أكثر من شهر في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات .
الروضة يتغلب على المطابع ويتوج بدوري الأهلي الرمضاني ال 36
توج فريق شركة الروضة بلقب دوري الأهلي الرمضاني ال 36 لكرة القدم، نظمه النادي بمشاركة عدد من الأندية والشركات والمؤسسات.
آخر الأخبار:
مودي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في الهندي
تكريم جرحى الجيش واللجان الشعبية المعاقين بذمار
مبادرة المانية فرنسية لاستئناف بحث الأزمة الأوكرانية
روسيا : الولايات المتحدة تنافس في الفضاء منافسة غير نزيهة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الهيئة العليا للأدوية تنظم أمسية رمضانية لمناقشة الوضع الدوائي باليمن
[30/مايو/2019]
صنعاء  - سبأ :

ناقشت أمسية رمضانية بصنعاء برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، الوضع الدوائي في اليمن.


وتطرقت الأمسية التي نظمتها الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بحضور وكلاء الوزارة لقطاع الرعاية الدكتور محمد المنصور والتخطيط الدكتور عبدالملك الصنعاني والطب العلاجي الدكتور علي جحاف والوكيل المساعد لقطاع السكان الدكتور نجيب القباطي ورئيس الهيئة  الدكتور محمد المداني، إلى آلية تحسين أداء الهيئة والصعوبات التي تواجه سير العمل خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار .

وفي الأمسية شدد الدكتور المتوكل على أهمية النهوض بالصناعة الدوائية الوطنية بما يضمن تحقيق الأمن الدوائي في ظل استمرار العدوان والحصار .

وأشار إلى ضرورة تصنيف وتسجيل الأصناف الدوائية وتوسيع مختبر الهيئة لضمان تغطية وتحليل أصناف أكثر من الدواء .. لافتا إلى أهمية تحديد وتصنيف الأدوية المهربة والمقلدة الموجودة في الأسواق وإجراء تحاليل للأدوية المضبوطة واقتراح الإجراء المناسب.

وأكد وزير الصحة أهمية إيجاد نظام بيانات لتسجيل المعلومات حول الأدوية والأصناف المتوفرة في السوق ذات الجودة والفعالية .. مشيرا إلى أن السوق يعج بالكثير من الأصناف المهربة التي تضر بالصحة والاقتصاد المحلي.

وجدد التأكيد على أن قضية الدواء من أولويات الوزارة لتحقيق الجودة الدوائية والسعرية كون الدواء مرتبط بحياة الإنسان .

وحث الهيئة على عمل خطط علمية مزمنة لتحسين أداءها ومتابعة كل ما هو جديد في مجال الدواء .. داعيا إلى فتح باب التنافس بين الشركات للحد من الغش وتهريب الأدوية.

وأعرب الوزير المتوكل عن أمله في تضافر الجهود لتجويد منتجات الصناعات الدوائية في اليمن والعمل على تشجيع الصناعة الدوائية المحلية وفتح الاستثمار في هذا المجال لتحقيق الأمن الدوائي.

ودعا الجميع إلى المشاركة الفاعلة لإحياء يوم القدس العالمي عصر غد الجمعة لإرسال رسالة للعالم أن الشعب اليمني مستمر في مساندة ومناصرة القضية الفلسطينية رغم الظروف الصعبة التي يمر بها.

من جانبه استعرض رئيس الهيئة العليا للأدوية، الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الهيئة لتطوير العمل وفقا للرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة .

ولفت إلى أن الهيئة تعمل حاليا لبناء نظام معلوماتي يضمن تحقيق الشفافية والتأكيد على أهمية التأهيل والتدريب لجميع كوادر الهيئة والتوعية لممارسي الرعاية الصحية والالتزام بوصف الأدوية المسجلة رسميا.

حضر الأمسية نائب رئيس الهيئة الدكتور علي عباس ومدراء وكوادر الهيئة وعدد من مستوردي الأدوية.
  المزيد من (محلي)
تكريم جرحى الجيش واللجان الشعبية المعاقين بذمار
مؤسسة حيدرة ومنظمة الأيادي النقية تدشنان توزيع كسوة العيد
مناقشة مهام اللجنة المجتمعية لحصر الفقراء في بني الحارث
اجتماع مشترك للجنة الحكومية العليا والمكتب التنفيذي للرؤية الوطنية ومجلس القضاء الأعلى
الرئيس المشاط يلتقي عدد من العلماء ويكرم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم
رئيس الوزراء يلتقي رئيس جامعة صنعاء ويؤكد على دور الجامعة في التنمية البشرية
دار التوجيه الإجتماعي بنين بأمانة العاصمة ينظم يوم مفتوح لأسر الأحداث
الرئيس المشاط يلتقي قيادات القوات البحرية والدفاع الساحلي
تشييع جثمان الشهيد أمين الجبري في الرجم بالمحويت
اللجنة المنظمة تحدد شارع الستين الشمالي مكاناً لمسيرة يوم القدس العالمي
العدوان السعودي على اليمن
الغزاة والمرتزقة مستمرون في خرق هدنة الحديدة وغارات على صنعاء وحجة
[29/مايو/2019]
طيران العدوان يشن 10 غارات على محافظة صنعاء
[28/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق هدنة الحديدة واستهدف محافظتي حجة وصعدة
[28/مايو/2019]
طيران العدوان يشن خمس غارات على حجة
[27/مايو/2019]
إصابة ثلاثة أطفال بنيران الغزاة والمرتزقة في الحديدة وصعدة
[27/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by