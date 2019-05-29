محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الهيئة العليا للأدوية تنظم أمسية رمضانية لمناقشة الوضع الدوائي باليمن صنعاء - سبأ :

ناقشت أمسية رمضانية بصنعاء برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، الوضع الدوائي في اليمن.



وتطرقت الأمسية التي نظمتها الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بحضور وكلاء الوزارة لقطاع الرعاية الدكتور محمد المنصور والتخطيط الدكتور عبدالملك الصنعاني والطب العلاجي الدكتور علي جحاف والوكيل المساعد لقطاع السكان الدكتور نجيب القباطي ورئيس الهيئة الدكتور محمد المداني، إلى آلية تحسين أداء الهيئة والصعوبات التي تواجه سير العمل خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار .



وفي الأمسية شدد الدكتور المتوكل على أهمية النهوض بالصناعة الدوائية الوطنية بما يضمن تحقيق الأمن الدوائي في ظل استمرار العدوان والحصار .



وأشار إلى ضرورة تصنيف وتسجيل الأصناف الدوائية وتوسيع مختبر الهيئة لضمان تغطية وتحليل أصناف أكثر من الدواء .. لافتا إلى أهمية تحديد وتصنيف الأدوية المهربة والمقلدة الموجودة في الأسواق وإجراء تحاليل للأدوية المضبوطة واقتراح الإجراء المناسب.



وأكد وزير الصحة أهمية إيجاد نظام بيانات لتسجيل المعلومات حول الأدوية والأصناف المتوفرة في السوق ذات الجودة والفعالية .. مشيرا إلى أن السوق يعج بالكثير من الأصناف المهربة التي تضر بالصحة والاقتصاد المحلي.



وجدد التأكيد على أن قضية الدواء من أولويات الوزارة لتحقيق الجودة الدوائية والسعرية كون الدواء مرتبط بحياة الإنسان .



وحث الهيئة على عمل خطط علمية مزمنة لتحسين أداءها ومتابعة كل ما هو جديد في مجال الدواء .. داعيا إلى فتح باب التنافس بين الشركات للحد من الغش وتهريب الأدوية.



وأعرب الوزير المتوكل عن أمله في تضافر الجهود لتجويد منتجات الصناعات الدوائية في اليمن والعمل على تشجيع الصناعة الدوائية المحلية وفتح الاستثمار في هذا المجال لتحقيق الأمن الدوائي.



ودعا الجميع إلى المشاركة الفاعلة لإحياء يوم القدس العالمي عصر غد الجمعة لإرسال رسالة للعالم أن الشعب اليمني مستمر في مساندة ومناصرة القضية الفلسطينية رغم الظروف الصعبة التي يمر بها.



من جانبه استعرض رئيس الهيئة العليا للأدوية، الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الهيئة لتطوير العمل وفقا للرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة .



ولفت إلى أن الهيئة تعمل حاليا لبناء نظام معلوماتي يضمن تحقيق الشفافية والتأكيد على أهمية التأهيل والتدريب لجميع كوادر الهيئة والتوعية لممارسي الرعاية الصحية والالتزام بوصف الأدوية المسجلة رسميا.



حضر الأمسية نائب رئيس الهيئة الدكتور علي عباس ومدراء وكوادر الهيئة وعدد من مستوردي الأدوية.

[30/مايو/2019]