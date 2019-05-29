رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يحضر اختتام بطولة الوحدة الثانية للفروسية صنعاء - سبأ :





اختتمت اليوم بصنعاء بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور منافسات بطولة الوحدة الثانية لفئات الفروسية في قفز الحواجز التي نظمها نادي وحدة صنعاء بالتعاون مع الاتحاد العام للفروسية والهجن ضمن فعاليات الملتقى الرمضاني الثالث.



شارك في البطولة التي تقام تحت شعار " خيولنا عودة على صهوة الوحدة والسلام " 145 فارساً من فئات البراعم والأشبال والناشئين يمثلون الكلية الحربية والمؤسسة الاقتصادية اليمنية ونادي العاصمة للفروسية ومربط الرعد واسطبل السياني واسطبل نبيل هايل ومركز الحسينية.



وشهد الاختتام الذي حضره نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات محمود الجنيد ووزير الشباب والرياضة حسن زيد وأمين العاصمة حمود عباد ووكيل محافظة الحديدة رئيس مربط الرعد صدام ال راشد ورئيس نادي وحدة صنعاء أمين جمعان ومدير الكلية الحربية اللواء الركن محمد صالح شيزر, إقامة سباقات قفز الحواجز للفرقي التي جرت على مسلك مكون من ثمانية حواجز منها حاجز ثلاثي وحاجز مركب طول وعرض الحاجز 110سم.



وأسفرت السباقات عن إحراز فريق نادي العاصمة اللقب وحل فريق الحربية وصيفا وفريق مربط الرعد في المركز الثالث.



وفي الختام اعرب رئيس الوزراء عن تقديره الكبير للجهود التي بذلت من قبل نادي وحدة صنعاء واتحاد الفروسية في تنظيم هذه الفعالية الرياضية المتميزة والتي تحمل عنوان مناسبة عظيمة وهي الوحدة اليمنية, كما ثمن دور قيادة وزارة الشباب والرياضة في دعم استمرار الأنشطة الرياضية والشبابية.



ودعا رجال المال والأعمال إلى التفاعل الجاد ودعم تنفيذ البرامج الأنشطة الرياضية المختلفة على الساحة المحلية, كما دعا الاتحادات والأندية إلى المساهمة في تطبيع الأوضاع والرياضية.



وتطرق الدكتور بن حبتور إلى الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء جراء العدوان وما تتطلبه المرحلة من تكاتف وتضافر جهود الجميع في سبيل بناء اليمن ونهضته.



فيما عبر وزير الشباب والرياضة عن سعادته بحضور الفعالية التي تحمل اسم غالي على قلوب اليمنيين.. منوها بمستوى التنظيم والمنافسات في البطولة.



ولفت إلى أن أمانة العاصمة والمحافظات تشهد زخما رياضيا في مختلف الألعاب الرياضية بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن في ظل العدوان الغاشم والحصار الجائر.



من جانبه أشاد أمين العاصمة بجهود قيادة نادي وحدة صنعاء في دعم وتنظيم العديد من الأنشطة الرياضية ومنها رياضة الفروسية رياضة الآباء والأجداد والتي تعد من أهم الرياضات.



وأكد عباد ضرورة دعم وتفعيل الأنشطة والبرامج الخاصة برياضة الفروسية.. مشيرا إلى ما حققته الفروسية اليمنية من إنجازات في المحافل الخارجية.



وكانت سباقات فئة الناشئين التي جرت أمس الأربعاء أسفرت عن تتويج الفارس احمد نبيل من الكلية الحربية وحل الياس كباس من نادي العاصمة وصيفا وعلي العقر من المؤسسة الاقتصادية في المركز الثالث يليه رابعا الحرازي من الكلية الحربية وزميله وائل معيض في المركز الخامس.



فيما أسفرت سباقات فئتي البراعم والأشبال التي جرت في انطلاق البطولة عن تتويج 24 فارسا من البراعم ومثلهم من الأشبال بالمركز الأول تشجيعا لهم.



وعقب سباقات الفرقي جرى تكريم الفائزين في مختلف الفئات بالكؤوس والميداليات الملونة ومبالغ مالية تشجيعيه.



سبأ [30/مايو/2019]سبأ