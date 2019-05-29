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مؤسسة حيدرة ومنظمة الأيادي النقية تدشنان توزيع كسوة العيد
[30/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :

دشنت مؤسسة حيدرة للسلام والتنمية الإنسانية اليوم بصنعاء مشروع توزيع كسوة عيد الفطر لأطفال الأسر الفقيرة والنازحة بتمويل من منظمة الأيادي النقية.

وخلال التدشين أوضحت رئيسة المؤسسة سهير المعيضي أن المشروع يستهدف ألف و200 طفلا وطفلة من أبناء الأسر النازحة والأكثر احتياجاً وذوي الاحتياجات الخاصة بأمانة العاصمة ومحافظتي الحديدة والمحويت.

ولفتت إلى أن اختيار المستفيدين تم وفقا لمعايير الشفافية في تحديد الحالات الأكثر فقرا واحتياجا بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية ومنظمة الأيادي النقية الممولة.

وثمنت المعيضي جهود كوادر المؤسسة لإنجاح المشروع بما في ذلك العاملات بمعامل الخياطة التابعة للمؤسسة وإسهامهن في إنتاج 65 بالمائة من كسوة العيد خلال فترة وجيزة .

بدوره أفاد المدير التنفيذي لمؤسسة حيدرة منسق المشروع عبدالجبار البحري أن المؤسسة استهلت مشروعها الخيري بتوزيع الكسوة لـ600 طفلا وطفلة من أبناء الأسر النازحة من  الحديدة؛ والأسر الأكثر احتياجا بأمانة العاصمة ونزلاء بعض مراكز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تخفيف معاناة الأسر الفقيرة.

وأكد أن التوزيع سيستمر ليشمل200 طفلا وطفلة من أبناء الأسر النازحة من محافظة تعز إلى العاصمة صنعاء وفقاً لمسوحات ميدانية وبيانات تم إقرارها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية ومواجهة الكوارث بأمانة العاصمة .. مشيداً بتعاون المختصين بفرع الهيئة بالأمانة وكذا مكتب المنظمة في اليمن لإنجاح المشروع.

وذكر البحري أن مشروع توزيع كسوة العيد يأتي ضمن سلسلة أنشطة ومشاريع إنسانية وتنموية تعتزم مؤسسة حيدرة وشركائها تنفيذها خلال الفترة المقبلة وتستهدف الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة والنازحين.

وأشار إلى أهمية تبني مثل هذه المشاريع ودعمها من قبل رجال الأعمال، باعتبار ذلك واجب ومسؤولية اجتماعية فرضتها الظروف الصعبة، ما يحتم على الميسورين مساعدة الفقراء وتوفير احتياجاتهم الضرورية.

سبأ
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