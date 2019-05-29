محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة مهام اللجنة المجتمعية لحصر الفقراء في بني الحارث صنعاء - سبأ :

عقد بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة اليوم لقاء موسع برئاسة وكيل الهيئة العامة للزكاة علي السقاف مع اللجان المجتمعية لحصر الفقراء والمساكين بأحياء وحارات المديرية.



ناقش اللقاء الذي ضم اللجنة الإشرافية للحصر بأمانة العاصمة ومدير مديرية بني الحارث عصام عجلان ونائب مدير فرع هيئة الزكاة بالأمانة نبيل الدمشقي، مهام اللجان المجتمعية خلال عملية حصر الفقراء والمساكين التي تنطبق عليهم المعايير الشرعية.



واستعرض اللقاء آلية ومعايير أعمال الحصر المطلوبة من اللجان المجتمعية الموزعة على أحياء وحارات مديرية بني الحارث.



وفي اللقاء أكد الوكيل علي السقاف ضرورة التحري والدقة في جمع البيانات وحصر الفقراء والمساكين المستحقين للزكاة .. مثمنا جهود اللجان المجتمعية على تفاعلها وتعاونها في هذا العمل الذي يأتي إحياء للركن الثالث من أركان الإسلام.



وأشار إلى أهمية إشراك المجتمع في إحياء شعيرة الزكاة بهدف الوصول للمستحقين للزكاة وتحقيق المقاصد الشرعية من تحصيلها وتوزيعها والتخفيف من حدة الفقر.



حضر اللقاء مدير فرع هيئة الزكاة بمديرية بني الحارث عبدالكريم الجبل وعدد من المعنيين.

سبأ [30/مايو/2019]سبأ