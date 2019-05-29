محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس المشاط يلتقي عدد من العلماء ويكرم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم صنعاء - سبأ :

التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء الشيخ يحيى الحليلي والشيخ محمد الكباري والشيخ محمد المتوكل والفائزين في مسابقة القرآن الكريم.



وخلال اللقاء الذي حضره عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي .. نوه الرئيس المشاط بدور المشائخ الأجلاء والقائمين على مدارس تحفيظ القرآن الكريم وجهودهم المبذولة في هذا الجانب .. مثمنا التميز البارز الذي حققه الفائزون في حفظ القرآن الكريم.



وأكد أنه من المهم استغلال شهر رمضان في قراءة القرآن وحفظه وتشجيع الناس والناشئة على الاهتمام بكتاب الله عز وجل .. وقال " لن يحفظ للأمة الإسلامية مكانتها وعزتها إلا بالاهتمام بالقرآن الكريم وأعلام الهدى ".



وخاطب الرئيس المشاط الفائزين في المسابقة " لقد قدم لكم مشائخكم الأجلاء العديد من الدروس والمعلومات القيمة نتمنى منكم استيعابها لتكونوا في المستقبل قادة مدارس لتحفيظ القرآن الكريم في محافظاتكم ومناطقكم ".



وحث رئيس المجلس السياسي الأعلى وزارة الأوقاف على تخصيص الجهد الأكبر لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه.



حضر اللقاء وكيل وزارة الأوقاف لقطاع تحفيظ القرآن الكريم الشيخ صالح الخولاني والوكيل المساعد أحمد الهادي.

سبأ [30/مايو/2019]سبأ